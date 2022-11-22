https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-وعلييف-يناقشان-تنفيذ-اتفاقات-سوتشي-1070442356.html
بوتين وعلييف يناقشان تنفيذ اتفاقات سوتشي
بوتين وعلييف يناقشان تنفيذ اتفاقات سوتشي
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لمناقشة التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 31... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T17:23+0000
2022-11-22T17:23+0000
2022-11-22T17:23+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأنه "تم النظر في قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وكذلك البيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث على أعلى مستوى، والتي تم التوصل إليها في سوتشي في 31 أكتوبر من هذا العام".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي في 31 أكتوبر، إن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بعد اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في سوتشي دقيقة وحساسة للغاية ومن الخطأ التمسك بها.وجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي: "أما بالنسبة للمسائل التي لا يمكن الاتفاق عليها، فهل من الممكن قول ذلك؟ نعم ممكن. ولكن هذا ليس ضروريًا. لأنه إذا لم يتم حلها بعد، فحينئذٍ، في رأيي، ليست هناك حاجة لتركيز انتباه الصحافة والجمهور إليها. فقط اسعوا بهدوء إلى اتفاق خلف الأبواب المغلقة. هذه أشياء دقيقة للغاية وحساسة للطرفين. وأنا لا أعتبر نفسي مخولا للالتزام بها دون موافقة شركائي".وأكد قادة روسيا الاتحادية وأرمينيا وأذربيجان في بيان صدر عقب انتهاء القمة الثلاثية في سوتشي على أهمية الاستعدادات النشطة لإبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.وجاء في البيان الثلاثي: "بعد أن تم لحظ المساهمة الرئيسية لوحدة حفظ السلام الروسية في ضمان الأمن في منطقة انتشارها، أكدوا (قادة الدول) على أهمية جهودها لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-موسكو-دائما-تعارض-القيود-والحصار-1070429726.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين وعلييف يناقشان تنفيذ اتفاقات سوتشي
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لمناقشة التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأنه "تم النظر في قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، وكذلك البيانات المشتركة السابقة للدول الثلاث على أعلى مستوى، والتي تم التوصل إليها في سوتشي في 31 أكتوبر من هذا العام".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي في 31 أكتوبر، إن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بعد اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في سوتشي دقيقة وحساسة للغاية ومن الخطأ التمسك بها.
وجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي: "أما بالنسبة للمسائل التي لا يمكن الاتفاق عليها، فهل من الممكن قول ذلك؟ نعم ممكن. ولكن هذا ليس ضروريًا. لأنه إذا لم يتم حلها بعد، فحينئذٍ، في رأيي، ليست هناك حاجة لتركيز انتباه الصحافة والجمهور إليها. فقط اسعوا بهدوء إلى اتفاق خلف الأبواب المغلقة. هذه أشياء دقيقة للغاية وحساسة للطرفين. وأنا لا أعتبر نفسي مخولا للالتزام بها دون موافقة شركائي".
وأكد قادة روسيا الاتحادية وأرمينيا وأذربيجان في بيان صدر عقب انتهاء القمة الثلاثية في سوتشي على أهمية الاستعدادات النشطة لإبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان.
وجاء في البيان الثلاثي
: "بعد أن تم لحظ المساهمة الرئيسية لوحدة حفظ السلام الروسية في ضمان الأمن في منطقة انتشارها، أكدوا (قادة الدول) على أهمية جهودها لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة".