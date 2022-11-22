https://sputnikarabic.ae/20221122/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-للرئيس-الإندونيسي-جوكو-ويدودو-في-الضحايا-نتيجة-الزلزال-1070420807.html
بوتين يعرب عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في الضحايا نتيجة الزلزال
بوتين يعرب عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في الضحايا نتيجة الزلزال
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في الضحايا والدمار واسع النطاق الناجم عن الزلزال، بحسب موقع الكرملين على الإنترنت. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T09:29+0000
2022-11-22T09:29+0000
2022-11-22T09:29+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال في مقاطعة جاوة الغربية. أرجو نقل عبارات التعاطف والدعم الصادقين إلى أسر الضحايا وأصدقائهم وكذلك تمنيات الشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة".أفادت وسائل إعلام محلية أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة شانجور بإندونيسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني أودى بحياة 162 شخصا. وأصيب المئات، ودمرت آلاف المنازل أو لحقت بها أضرار جسيمة. توجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى منطقة الكارثة، كما أرسلت البحرية الإندونيسية 400 من مشاة البحرية للمساعدة في الإجلاء والبحث عن ضحايا الزلزال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يعرب عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في الضحايا نتيجة الزلزال
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في الضحايا والدمار واسع النطاق الناجم عن الزلزال، بحسب موقع الكرملين على الإنترنت.
وجاء على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال في مقاطعة جاوة الغربية. أرجو نقل عبارات التعاطف والدعم الصادقين إلى أسر الضحايا وأصدقائهم وكذلك تمنيات الشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة".
أفادت وسائل إعلام محلية أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة شانجور بإندونيسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني أودى بحياة 162 شخصا. وأصيب المئات، ودمرت آلاف المنازل أو لحقت بها أضرار جسيمة. توجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى منطقة الكارثة، كما أرسلت البحرية الإندونيسية 400 من مشاة البحرية للمساعدة في الإجلاء والبحث عن ضحايا الزلزال.