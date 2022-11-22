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https://sputnikarabic.ae/20221122/بوريطة-تحالف-الحضارات-يمكنه-القيام-بدور-كبير-لدعم-الاستقرار-والسلام-في-العالم-1070439756.html
بوريطة: تحالف الحضارات يمكنه القيام بدور كبير لدعم الاستقرار والسلام في العالم
بوريطة: تحالف الحضارات يمكنه القيام بدور كبير لدعم الاستقرار والسلام في العالم
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن أهم رسالة يمكن العمل عليها هو دعوة الدول الأفريقية للانضمام لمنتدى تحالف الحضارات. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:57+0000
2022-11-22T15:57+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال كلمته في الدورة التاسعة لمنتدى تحالف الحضارات المنعقد في مدينة فاس المغربية يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وأضاف أن التحالف يمكنه العمل من أجل خطة عمل مشتركة خلال السنوات المقبلة من أجل تعزيز الاستقرار في العالم.وبدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة تقديم الدعم المالي بسخاء من أعضاء التحالف للتمكن من القيام بالدور الفعال.وأضاف في كلمته في المنتدى المنعقد في المغرب، أن الضرورة الحالية تفرض الالتزام بالدعم والموارد اللازمة لاستمرارية العمل.وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة فاس المغربية، أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.ويناقش المنتدى، عددا من الموضوعات المتعلقة بالهجرة، والهوية والتراث والقيم المشتركة بالقارة الأفريقية، ومكافحة التمييز والتعصب على أساس الدين والمعتقد.ويشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر على مدى يومين نحو 40 وزيرا ورئيسا ومسؤولا من المنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، الى جانب نحو ألف مشارك من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221122/ملك-المغرب-عقد-تحالف-الحضارات-على-أرض-أفريقية-إشارة-إلى--توجه-مشترك-نحو-تحالف-للسلام-1070426304.html
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أخبار المغرب اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العالم
أخبار المغرب اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العالم

بوريطة: تحالف الحضارات يمكنه القيام بدور كبير لدعم الاستقرار والسلام في العالم

15:57 GMT 22.11.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتدى تحالف الحضارات المنعقد في مدينة فاس المغربية 2022
منتدى تحالف الحضارات المنعقد في مدينة فاس المغربية 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن أهم رسالة يمكن العمل عليها هو دعوة الدول الأفريقية للانضمام لمنتدى تحالف الحضارات.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال كلمته في الدورة التاسعة لمنتدى تحالف الحضارات المنعقد في مدينة فاس المغربية يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأضاف أن التحالف يمكنه العمل من أجل خطة عمل مشتركة خلال السنوات المقبلة من أجل تعزيز الاستقرار في العالم.
وبدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة تقديم الدعم المالي بسخاء من أعضاء التحالف للتمكن من القيام بالدور الفعال.
وأضاف في كلمته في المنتدى المنعقد في المغرب، أن الضرورة الحالية تفرض الالتزام بالدعم والموارد اللازمة لاستمرارية العمل.
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12:15 GMT
وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة فاس المغربية، أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.
ويناقش المنتدى، عددا من الموضوعات المتعلقة بالهجرة، والهوية والتراث والقيم المشتركة بالقارة الأفريقية، ومكافحة التمييز والتعصب على أساس الدين والمعتقد.
ويشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر على مدى يومين نحو 40 وزيرا ورئيسا ومسؤولا من المنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، الى جانب نحو ألف مشارك من مختلف دول العالم.
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