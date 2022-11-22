https://sputnikarabic.ae/20221122/بوريل-آسيا-وأفريقيا-استفادتا-من-اتفاقية-الحبوب-وليست-أوروبا-وحدها-1070444630.html
بوريل: آسيا وأفريقيا استفادتا من اتفاقية الحبوب وليست أوروبا وحدها
بوريل: آسيا وأفريقيا استفادتا من اتفاقية الحبوب وليست أوروبا وحدها
أعلن الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب لا تستهدف فقط سد احتياجات أوروبا، وإنما... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T18:22+0000
2022-11-22T18:22+0000
2022-11-22T18:22+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة عواقب الأزمة في أوكرانيا واتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، اليوم الثلاثاء: "تم تصدير 27% من شحنات الحبوب بموجب اتفاق الغذاء إلى شمال أفريقيا وتصدير نسبة مماثلة إلى آسيا".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات روسيا بتصدير إجمالي الحبوب إلى أوروبا، مجددا تأكيده على عدم استهداف الغذاء من خلال فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا.علق الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على حصول الدول الغنية دون غيرها على الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية الغذاء، قائلا إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا بحسب ما أعلن عنه.ويتضمن اتفاق الحبوب الذي جرى توقيعه في إسطنبول، خلال يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وفي ذات الوقت، كما أشار الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الصفقة، غير مفعل.
https://sputnikarabic.ae/20221118/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يؤكدان-على-أهمية-التنفيذ-الشامل-والكامل-لـ-صفقة-الحبوب-1070300499.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: آسيا وأفريقيا استفادتا من اتفاقية الحبوب وليست أوروبا وحدها
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أعلن الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب لا تستهدف فقط سد احتياجات أوروبا، وإنما آسيا وشمال أفريقيا أيضا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة عواقب الأزمة في أوكرانيا واتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، اليوم الثلاثاء: "تم تصدير 27% من شحنات الحبوب بموجب اتفاق الغذاء إلى شمال أفريقيا وتصدير نسبة مماثلة إلى آسيا".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات روسيا بتصدير إجمالي الحبوب إلى أوروبا، مجددا تأكيده على عدم استهداف الغذاء من خلال فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
علق الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، على حصول الدول الغنية دون غيرها على الحبوب الأوكرانية
بموجب اتفاقية الغذاء، قائلا إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا بحسب ما أعلن عنه.
ويتضمن اتفاق الحبوب
الذي جرى توقيعه في إسطنبول، خلال يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
وفي ذات الوقت، كما أشار الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الجزء المتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية في الصفقة، غير مفعل.