بيلاروسيا تسعى لحل الأحزاب التي لا تتوافق أنشطتها مع مفهوم الأمن القومي

وبحسبه، بالنسبة للأحزاب السياسية، ينص مشروع القانون على حظر الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون أو السماح بإمكانية تنفيذها، قائلا: "لقد صحح مشروع القانون القيود المتعلقة باسم ورموز حزب سياسي: فلا ينبغي أن تخدم أغراض الترويج للحرب والأنشطة الإرهابية والمتطرفة وغيرها من الأنشطة المحظورة أو السماح بإمكانية تنفيذها".

وفي هذا الصدد أشار إلى أنه تم توضيح أسباب تصفية الأحزاب، وقال نائب الوزير إن "المشروع ينص على أحكام يتم بموجبها تصفية حزب سياسي عند قيامه بأنشطة إرهابية أو متطرفة أو غيرها من الأنشطة التي يحظرها القانون، وكذلك الأنشطة التي تمس مصالح الدولة أو المصلحة العامة".