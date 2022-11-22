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https://sputnikarabic.ae/20221122/بي-بي-كا---20-رشاش-روسي-يطلق-800-رصاصة-في-الدقيقة-1070446181.html
"بي بي كا - 20"... رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
"بي بي كا - 20"... رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
تمثل الرشاشات الخفيفة سلاحا مهما في عمليات الاقتحام التي تتطلب كثافة نيرانية عالية ومنها الرشاش الروسي "بي بي كا - 20"، الذي يمكنه إطلاق 800 رصاصة في الدقيقة. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-22T20:53+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويجمع رشاش "بي بي كا - 20" بين الموثوقية وسهولة الاستخدام، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن وزنه دون طلقات هو أقل من 3 كيلوغرامات.ما هي المواصفات الفنية للرشاش "بي بي كا - 20"؟ويستخدم رشاش "بي بي كا - 20" طلقات عيار (9 * 19 ملم) ويتميز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام خاصة فيما يتعلق باستخدام كاتم الصوت ومانع اللهب وأجهزة الرؤية وسهولة التحويل بين نظامي الإطلاق.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"بي بي كا - 20"... رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة

20:53 GMT 22.11.2022
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV / الانتقال إلى بنك الصوررشاش روسي عيار 9 ملم طراز "بي بي كا - 20"
رشاش روسي عيار 9 ملم طراز بي بي كا - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . RAMEL SYTDKOV
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تمثل الرشاشات الخفيفة سلاحا مهما في عمليات الاقتحام التي تتطلب كثافة نيرانية عالية ومنها الرشاش الروسي "بي بي كا - 20"، الذي يمكنه إطلاق 800 رصاصة في الدقيقة.
ويجمع رشاش "بي بي كا - 20" بين الموثوقية وسهولة الاستخدام، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن وزنه دون طلقات هو أقل من 3 كيلوغرامات.
© Sputnik . EVGENE ODENEKOV / الانتقال إلى بنك الصوررشاش روسي عيار 9 ملم طراز "بي بي كا - 20"
رشاش روسي عيار 9 ملم طراز بي بي كا - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
رشاش روسي عيار 9 ملم طراز "بي بي كا - 20"
© Sputnik . EVGENE ODENEKOV
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ما هي المواصفات الفنية للرشاش "بي بي كا - 20"؟

عيار الطلقات: (9 * 19 ملم).
طول السبطانة (الماسورة): 18.15 سم.
الوزن: 2.7 كلغ.
سعة مخزن الذخيرة: 30 طلقة.
الطول في وضع الطي: 47.5 سم.
الطول بـ "الدبشك": 66 سم.
مدى التصويب: 200 متر.
مزود بكاتم صوت.
نظام إطلاق النار: آلي/ فردي.
معدل الإطلاق النظري: 800 رصاصة في الدقيقة.
الدبشك: بوليمر/ قابل للطي/ يمكن تغيير طوله.
© Sputnik . EVGENEE BEITOV / الانتقال إلى بنك الصوررشاش روسي عيار 9 ملم طراز "بي بي كا - 20"
رشاش روسي عيار 9 ملم طراز بي بي كا - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
رشاش روسي عيار 9 ملم طراز "بي بي كا - 20"
© Sputnik . EVGENEE BEITOV
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ويستخدم رشاش "بي بي كا - 20" طلقات عيار (9 * 19 ملم) ويتميز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام خاصة فيما يتعلق باستخدام كاتم الصوت ومانع اللهب وأجهزة الرؤية وسهولة التحويل بين نظامي الإطلاق.
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معلومات عن البندقية الروسية أ كا - 74 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
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