https://sputnikarabic.ae/20221122/بي-بي-كا---20-رشاش-روسي-يطلق-800-رصاصة-في-الدقيقة-1070446181.html
"بي بي كا - 20"... رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
"بي بي كا - 20"... رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
تمثل الرشاشات الخفيفة سلاحا مهما في عمليات الاقتحام التي تتطلب كثافة نيرانية عالية ومنها الرشاش الروسي "بي بي كا - 20"، الذي يمكنه إطلاق 800 رصاصة في الدقيقة. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T20:53+0000
2022-11-22T20:53+0000
2022-11-22T20:53+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويجمع رشاش "بي بي كا - 20" بين الموثوقية وسهولة الاستخدام، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن وزنه دون طلقات هو أقل من 3 كيلوغرامات.ما هي المواصفات الفنية للرشاش "بي بي كا - 20"؟ويستخدم رشاش "بي بي كا - 20" طلقات عيار (9 * 19 ملم) ويتميز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام خاصة فيما يتعلق باستخدام كاتم الصوت ومانع اللهب وأجهزة الرؤية وسهولة التحويل بين نظامي الإطلاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"بي بي كا - 20"... رشاش روسي يطلق 800 رصاصة في الدقيقة
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تمثل الرشاشات الخفيفة سلاحا مهما في عمليات الاقتحام التي تتطلب كثافة نيرانية عالية ومنها الرشاش الروسي "بي بي كا - 20"، الذي يمكنه إطلاق 800 رصاصة في الدقيقة.
ويجمع رشاش "بي بي كا - 20" بين الموثوقية وسهولة الاستخدام، حسبما ذكر
موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن وزنه دون طلقات هو أقل من 3 كيلوغرامات.
ما هي المواصفات الفنية للرشاش "بي بي كا - 20"؟
عيار الطلقات: (9 * 19 ملم).
طول السبطانة (الماسورة): 18.15 سم.
سعة مخزن الذخيرة
: 30 طلقة.
الطول في وضع الطي: 47.5 سم.
الطول بـ "الدبشك": 66 سم.
نظام إطلاق النار: آلي/ فردي.
معدل الإطلاق النظري
: 800 رصاصة في الدقيقة.
الدبشك: بوليمر/ قابل للطي/ يمكن تغيير طوله.
ويستخدم رشاش "بي بي كا - 20" طلقات عيار (9 * 19 ملم) ويتميز بخفة الوزن وسهولة الاستخدام
خاصة فيما يتعلق باستخدام كاتم الصوت ومانع اللهب وأجهزة الرؤية وسهولة التحويل بين نظامي الإطلاق.