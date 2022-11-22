عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/تسارع-نمو-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بمقدار-4-على-خلفية-أنباء--خفض-إمدادات-شركة-غازبروم-عبر-أوكرانيا-1070426682.html
تسارع نمو أسعار الغاز في أوروبا بمقدار 4% على خلفية أنباء خفض إمدادات شركة "غازبروم" عبر أوكرانيا
تسارع نمو أسعار الغاز في أوروبا بمقدار 4% على خلفية أنباء خفض إمدادات شركة "غازبروم" عبر أوكرانيا
تسارع معدل نمو أسعار الغاز المتداولة في أوروبا، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن خفض محتمل للإمدادات عبر أوكرانيا بشكل حاد، بمقدار 4%، أعلى من 1280 دولار،... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T12:22+0000
2022-11-22T12:22+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101423/93/1014239385_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4449febaae49eda50907cc0b4a572a8f.jpg
افتتح تداول العقود الآجلة لديسمبر على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF ، الموجود في هولندا، عند مستوى 1255.6 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 2%). في النصف الأول من اليوم، تم الحفاظ على معدل النمو عند 2%.ثم ذكرت شركة "غازبروم" أن حجم الغاز الذي قدمته لنقله إلى مولدوفا عبر أوكرانيا تجاوز الحجم المنقول على الحدود الأوكرانية المولدوفية. أعلنت الشركة أنها ستبدأ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني في خفض إمدادات الغاز عبر محطة سوجا إذا استمر الخلل في نقل الغاز إلى مولدوفا.وتفاعلت أسعار البورصة مع هذا بتسارع حاد في النمو - ما يصل إلى 1،282.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 4.2%). ومع ذلك، بعد بضع دقائق، تراجعت الأسعار. اعتبارًا من 14.28 بتوقيت موسكو، تكون الأسعار 1،255 دولارًا (+ 2 %). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1،230.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101423/93/1014239385_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_aaeaec6e2bffd1afd8dae021c8a51204.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

تسارع نمو أسعار الغاز في أوروبا بمقدار 4% على خلفية أنباء خفض إمدادات شركة "غازبروم" عبر أوكرانيا

12:22 GMT 22.11.2022
© Fotolia / Andrei Merkulovخط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Fotolia / Andrei Merkulov
تابعنا عبرTelegram
تسارع معدل نمو أسعار الغاز المتداولة في أوروبا، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية عن خفض محتمل للإمدادات عبر أوكرانيا بشكل حاد، بمقدار 4%، أعلى من 1280 دولار، لكنها تراجعت بعد القفزة بعد بضع دقائق، وفقًا لبيانات ICE
افتتح تداول العقود الآجلة لديسمبر على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF ، الموجود في هولندا، عند مستوى 1255.6 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 2%). في النصف الأول من اليوم، تم الحفاظ على معدل النمو عند 2%.
ثم ذكرت شركة "غازبروم" أن حجم الغاز الذي قدمته لنقله إلى مولدوفا عبر أوكرانيا تجاوز الحجم المنقول على الحدود الأوكرانية المولدوفية. أعلنت الشركة أنها ستبدأ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني في خفض إمدادات الغاز عبر محطة سوجا إذا استمر الخلل في نقل الغاز إلى مولدوفا.
وتفاعلت أسعار البورصة مع هذا بتسارع حاد في النمو - ما يصل إلى 1،282.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 4.2%). ومع ذلك، بعد بضع دقائق، تراجعت الأسعار. اعتبارًا من 14.28 بتوقيت موسكو، تكون الأسعار 1،255 دولارًا (+ 2 %). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1،230.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала