https://sputnikarabic.ae/20221122/توكاييف-يفوز-في-النتائج-النهائية-لانتخابات-كازاخستان-1070408589.html
توكاييف يفوز في النتائج النهائية لانتخابات كازاخستان
توكاييف يفوز في النتائج النهائية لانتخابات كازاخستان
فاز الرئيس الحالي لكازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات بنسبة 81.31% من الأصوات. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T06:39+0000
2022-11-22T06:39+0000
2022-11-22T06:39+0000
كازاخستان
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عقدت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان اجتماعا بشأن تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي.وبلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الاستثنائية في كازاخستان 69.44%. في البلاد، 11 مليون 953 ألف مواطن لهم حق التصويت، منهم 8300.046 صوتوا.وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل الرئيس الحالي للجمهورية، قاسم زومارت توكاييف، على 6456392 صوتًا، أو 81.31%. حصد زيجولي دايراباييف 3.42% (271641 صوتًا) ، ميرام كازيكن - 2.53% (200907)، كركت عابدين - 2.6% (206206)، سلطانات تورسينبيكوفا - 2.12% (168.731)، نورلان أويسباييف - 2.22% (176116).وأفادت لجنة الانتخابات المركزية أن تنصيب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، المنتخب خلال الانتخابات الاستثنائية، سيجري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان
توكاييف يفوز في النتائج النهائية لانتخابات كازاخستان
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فاز الرئيس الحالي لكازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات بنسبة 81.31% من الأصوات.
عقدت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان اجتماعا بشأن تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي.
وبلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الاستثنائية في كازاخستان 69.44%. في البلاد، 11 مليون 953 ألف مواطن لهم حق التصويت، منهم 8300.046 صوتوا.
وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل الرئيس الحالي للجمهورية، قاسم زومارت توكاييف، على 6456392 صوتًا، أو 81.31%. حصد زيجولي دايراباييف 3.42% (271641 صوتًا) ، ميرام كازيكن - 2.53% (200907)، كركت عابدين - 2.6% (206206)، سلطانات تورسينبيكوفا - 2.12% (168.731)، نورلان أويسباييف - 2.22% (176116).
وأفادت لجنة الانتخابات المركزية أن تنصيب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، المنتخب خلال الانتخابات الاستثنائية، سيجري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.