https://sputnikarabic.ae/20221122/دعوات-للعمل-من-أجل-إقامة-دولة-فلسطينية-في-منتدى-تحالف-الحضارات-بالمغرب-1070431550.html

دعوات للعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية في منتدى تحالف الحضارات بالمغرب

دعوات للعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية في منتدى تحالف الحضارات بالمغرب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم موارد الدول النامية في ظل ما يشهده العالم من تحديات، فيما طالب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T13:59+0000

2022-11-22T13:59+0000

2022-11-22T13:59+0000

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وأكد موسى، في كلمته خلال الدورة التاسعة لمنتدى تحالف الحضارات المنعقد في فاس بالمغرب يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن الحروب خلفت الكثير من الضحايا والدمار ولم تستطع الدول أن تحل مشاكلها بسبب التناطح والتنافس فيما بينها.وأوضح أن هناك أمرين كبيرين يحملان الشر للبشر هما الأوبئة والتغير المناخي، واعتبرهما "شرين كبيرين".ورأى موسى "أنه لا يمكن أن ننسى التطرف والتوتر والإرهاب والكراهية وهو ما يدخل في التنافس بين الحضارات".وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن:من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه خاطب القادة خلال قمة العشرين التي عقدت مؤخرا في بالي لحثهم على دعم خطة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة بتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها من أجل جنوب الكرة الأرضية والاستثمارات في جميع أهداف التنمية المستدامة.وأضاف غوتيريش في كلمته أمام المنتدى أن "غياب العقلانية وخطاب الكراهية والعنصرية والانفصالية يسود العالم اليوم".وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان الإخوة والإنسانية من أجل السلام والعيش المشترك الذي صدر عن شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس في البحرين مطلع الشهر الجاري.واعتبر غوتيريش أنه "نموذجا للرحمة والتضامن الإنساني"، مطالبا باستحضار هذه الروح أكثر من أي وقت مضى من أجل بناء تحالف من أجل السلام.وأكد أن تحالف الحضارات يسهم في ضمان التعاون وتعبئة الموارد وحشد الإرادة السياسية وتحفيز العمل على جميع المستويات مطالبا بضرورة العمل على وقف النزاعات ومنع نشوبها وبناء أسس السلام الدائم.ورحب بوضع الشباب في مركز الصدارة في المجتمعات التي مزقتها النزاعات كما أعرب عن امتنانه للزعماء الدينيين الذين يشجعون الحوار والوئام بين الأديان.

https://sputnikarabic.ae/20220923/الرئيس-الفلسطيني-نطالب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بوضع-خطة-تنهي-احتلال-فلسطين-1068150989.html

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