https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيسة-الحكومة-التونسية-تدعو-إلى-حرية-التنقل-في-الفضاء-الفرنكوفوني-1070417293.html

رئيسة الحكومة التونسية تدعو إلى حرية التنقل في الفضاء الفرنكوفوني

رئيسة الحكومة التونسية تدعو إلى حرية التنقل في الفضاء الفرنكوفوني

دعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بدون، إلى حرية التنقل في الفضاء الفرنكوفوني (الدول الناطقة بالفرنسية)، ورفع كل العوائق في هذا الصدد. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T08:35+0000

2022-11-22T08:35+0000

2022-11-22T08:35+0000

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جاء ذلك في كلمة لها مساء أمس الاثنين، بختام أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني، المنعقد على هامش القمة 18 للفرنكوفونية، التي انعقدت يومي السبت والأحد الماضيين، في جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، وفق إذاعة "شمس إف إم".وقالت بودن: "لم يعد من المسموح به ولا من المقبول، أن يتم منع الشباب ورجال الأعمال والباحثين والفنانين المنتمين للفضاء الفرنكوفوني من حرية الحركة والتنقل".وأضافت، ملقيةً الضوء على الهجرة المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا: "البحر الأبيض المتوسط الذي يجمع دولنا، لا يجب أن يكون بعد اليوم، بحر كل المخاطر للذين يرحلون، ولا يجب أن يكون أيضا بعد اليوم، بحر كل ضروب المعاناة للذين واللواتي يظلون في بلدانهم خلف أولئك الراحلين".ودعت بودن الدول الفرنكوفونية "إلى العمل معا من أجل منح شبابها المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه".والسبت الماضي، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا لتونس بقيمة 200 مليون يورو، من أجل دعم ميزانيتها العامة، ‏وإتمام برنامج الإصلاحات لديها.‏وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التحدي الحقيقي لقمة الفرنكوفونية في تونس، هو استعادة "مكانة" اللغة الفرنسية.وأوصى الرئيس الفرنسي "في إطار تنفيذ مشروع استعادة مكانة اللغة الفرنسية، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والرياضة وضرورة تعزيز شبكة تعليم الفرنسية عبر العالم، على غرار ما هو معمول به في تونس".وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له في ختام القمة إن بلاده مرتبطة بشكل عميق "بالمبادئ المشتركة للديمقراطية والحرية والمواطنة".وأكد سعيد "التزام تونس بمبادئ الوحدة والتعاون على صعيد التحديات الدولية من أجل عالم موحّد".وعلى مدى يومين، استضافت جزيرة جربة في ولاية قمة الفرنكوفونية بمشاركة أكثر من 33 رئيس دولة وحكومة، و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.وتعول تونس، التي تعيش أزمة متشعبة على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على هذا الملتقى لتعزيز جاذبيتها كموقع للاستثمارات الخارجية، وكسر عزلتها الخارجية التي عمقتها حالة الصخب السياسي التي تعيشها البلاد منذ فترة.

https://sputnikarabic.ae/20221120/فرنسا-تمنح-تونس-قرضا-بقيمة-200-مليون-يورو-على-هامش-القمة-الفرنكوفونية-1070351241.html

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