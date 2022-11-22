https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-كوبا-نقدر-الجهود-التي-تبذلها-موسكو-لتحريك-العالم-نحو-التعددية-القطبية-1070436260.html
رئيس كوبا: نقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية
رئيس كوبا: نقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية
أعلن الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، اليوم الثلاثاء، أن هافانا تقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T14:56+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيرموديز، خلال لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "نحن نقدر كل أعمال روسيا، ودوركم في جعل العالم يتحرك نحو التعددية القطبية والتحرك في هذا الاتجاه، ولديكم (شخصياً) الكثير من صفات القيادة في هذا المجال".وفي أيلول/سبتمبر، قال الرئيس الروسي بأن النظام العالمي يمر حاليًا بتحول، والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.ووفقًا لبوتين، في الوقت نفسه، يواجه الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب مقاومة من الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على كل شيء، لكن الدول النامية والأفقر تعاني من سياسة الهيمنة والعقوبات.ووصل الرئيس الكوبي إلى موسكو في زيارة عمل مساء السبت الماضي، في إطار جولة خارجية من 16 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت في الجزائر وتشمل زيارات إلى تركيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20220227/كوبا-إصرار-واشنطن-على-توسع-الناتو-بالقرب-من-روسيا-يؤدي-إلى-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1059212013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية, العالم
روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية, العالم
رئيس كوبا: نقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية
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أعلن الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، اليوم الثلاثاء، أن هافانا تقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيرموديز، خلال لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "نحن نقدر كل أعمال روسيا، ودوركم في جعل العالم يتحرك نحو التعددية القطبية والتحرك في هذا الاتجاه، ولديكم (شخصياً) الكثير من صفات القيادة في هذا المجال".
وفي أيلول/سبتمبر، قال الرئيس الروسي بأن النظام العالمي يمر حاليًا بتحول، والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.
ووفقًا لبوتين، في الوقت نفسه، يواجه الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب مقاومة من الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على كل شيء، لكن الدول النامية والأفقر تعاني من سياسة الهيمنة والعقوبات.
ووصل الرئيس الكوبي إلى موسكو في زيارة عمل مساء السبت الماضي، في إطار جولة خارجية من 16 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت في الجزائر وتشمل زيارات إلى تركيا والصين.