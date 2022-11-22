عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-كوبا-نقدر-الجهود-التي-تبذلها-موسكو-لتحريك-العالم-نحو-التعددية-القطبية-1070436260.html
رئيس كوبا: نقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية
رئيس كوبا: نقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية
أعلن الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، اليوم الثلاثاء، أن هافانا تقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T14:56+0000
2022-11-22T14:56+0000
روسيا
اخبار أمريكا اللاتينية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1070436114_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e991b81980896962a1db41710b90cfb6.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيرموديز، خلال لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "نحن نقدر كل أعمال روسيا، ودوركم في جعل العالم يتحرك نحو التعددية القطبية والتحرك في هذا الاتجاه، ولديكم (شخصياً) الكثير من صفات القيادة في هذا المجال".وفي أيلول/سبتمبر، قال الرئيس الروسي بأن النظام العالمي يمر حاليًا بتحول، والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.ووفقًا لبوتين، في الوقت نفسه، يواجه الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب مقاومة من الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على كل شيء، لكن الدول النامية والأفقر تعاني من سياسة الهيمنة والعقوبات.ووصل الرئيس الكوبي إلى موسكو في زيارة عمل مساء السبت الماضي، في إطار جولة خارجية من 16 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت في الجزائر وتشمل زيارات إلى تركيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20220227/كوبا-إصرار-واشنطن-على-توسع-الناتو-بالقرب-من-روسيا-يؤدي-إلى-عواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1059212013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1070436114_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_430b87af04d93c713078a5a24a0f6d34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية, العالم
روسيا, اخبار أمريكا اللاتينية, العالم

رئيس كوبا: نقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية

14:56 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI GUNEYEVالروسي، فلاديمير بوتين خلال استقباله الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز
الروسي، فلاديمير بوتين خلال استقباله الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI GUNEYEV
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، اليوم الثلاثاء، أن هافانا تقدر الجهود التي تبذلها موسكو لتحريك العالم نحو التعددية القطبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيرموديز، خلال لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "نحن نقدر كل أعمال روسيا، ودوركم في جعل العالم يتحرك نحو التعددية القطبية والتحرك في هذا الاتجاه، ولديكم (شخصياً) الكثير من صفات القيادة في هذا المجال".
وفي أيلول/سبتمبر، قال الرئيس الروسي بأن النظام العالمي يمر حاليًا بتحول، والعالم يتجه نحو التعددية القطبية.
ووفقًا لبوتين، في الوقت نفسه، يواجه الانتقال إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب مقاومة من الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم والسيطرة على كل شيء، لكن الدول النامية والأفقر تعاني من سياسة الهيمنة والعقوبات.
وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
كوبا: إصرار واشنطن على توسع الناتو بالقرب من روسيا يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
27 فبراير, 00:17 GMT
ووصل الرئيس الكوبي إلى موسكو في زيارة عمل مساء السبت الماضي، في إطار جولة خارجية من 16 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت في الجزائر وتشمل زيارات إلى تركيا والصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала