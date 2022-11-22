عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-يغادر-في-زيارة-رسمية-إلى-إيران-وسوريا-1070408316.html
رئيس وزراء بيلاروسيا يغادر في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا
رئيس وزراء بيلاروسيا يغادر في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا
يعتزم رئيس الوزراء إجراء محادثات مع قيادتي إيران وسوريا، فضلاً عن المشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T06:25+0000
2022-11-22T06:25+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053509953_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_618ef8857f216bd1d742e7bbb697ef88.jpg
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء على قناة "تلغرام" الرسمية، أن رئيس الحكومة البيلاروسية رومان غولوفتشينكو ذهب في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا، اليوم الثلاثاء.وجاء في التقرير أن "البرنامج ينص على إجراء مفاوضات مع قادة الدولتين، والمشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني، بالإضافة إلى زيارات لعدد من الشركات".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخدمة الصحفية، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، سيقوم رئيس الوزراء بزيارة عمل إلى سوتشي، حيث من المقرر أن يلتقي مع حاكم إقليم كراسنودار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053509953_42:0:2599:1918_1920x0_80_0_0_383c411a53328d75df3e769043f429c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

رئيس وزراء بيلاروسيا يغادر في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا

06:25 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Dmitri Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Dmitri Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يعتزم رئيس الوزراء إجراء محادثات مع قيادتي إيران وسوريا، فضلاً عن المشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني.
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء على قناة "تلغرام" الرسمية، أن رئيس الحكومة البيلاروسية رومان غولوفتشينكو ذهب في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا، اليوم الثلاثاء.
وجاء في التقرير أن "البرنامج ينص على إجراء مفاوضات مع قادة الدولتين، والمشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني، بالإضافة إلى زيارات لعدد من الشركات".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخدمة الصحفية، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، سيقوم رئيس الوزراء بزيارة عمل إلى سوتشي، حيث من المقرر أن يلتقي مع حاكم إقليم كراسنودار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTРеактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:00 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала