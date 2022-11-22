https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-يغادر-في-زيارة-رسمية-إلى-إيران-وسوريا-1070408316.html
رئيس وزراء بيلاروسيا يغادر في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا
رئيس وزراء بيلاروسيا يغادر في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا
يعتزم رئيس الوزراء إجراء محادثات مع قيادتي إيران وسوريا، فضلاً عن المشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T06:25+0000
2022-11-22T06:25+0000
2022-11-22T06:25+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء على قناة "تلغرام" الرسمية، أن رئيس الحكومة البيلاروسية رومان غولوفتشينكو ذهب في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا، اليوم الثلاثاء.وجاء في التقرير أن "البرنامج ينص على إجراء مفاوضات مع قادة الدولتين، والمشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني، بالإضافة إلى زيارات لعدد من الشركات".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخدمة الصحفية، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، سيقوم رئيس الوزراء بزيارة عمل إلى سوتشي، حيث من المقرر أن يلتقي مع حاكم إقليم كراسنودار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
رئيس وزراء بيلاروسيا يغادر في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا
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يعتزم رئيس الوزراء إجراء محادثات مع قيادتي إيران وسوريا، فضلاً عن المشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني.
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء على قناة "تلغرام" الرسمية، أن رئيس الحكومة البيلاروسية رومان غولوفتشينكو ذهب في زيارة رسمية إلى إيران وسوريا، اليوم الثلاثاء.
وجاء في التقرير أن "البرنامج ينص على إجراء مفاوضات مع قادة الدولتين، والمشاركة في منتدى الأعمال البيلاروسي الإيراني، بالإضافة إلى زيارات لعدد من الشركات".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخدمة الصحفية، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، سيقوم رئيس الوزراء بزيارة عمل إلى سوتشي، حيث من المقرر أن يلتقي مع حاكم إقليم كراسنودار.