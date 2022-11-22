https://sputnikarabic.ae/20221122/روس-إنيرغو-آتوم-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تحولت-إلى-خدمة-للمحرضين-على-قصف-محطة-زابوروجيه-1070440230.html
"روس إنيرغو آتوم": الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت إلى خدمة للمحرضين على قصف محطة زابوروجيه
"روس إنيرغو آتوم": الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت إلى خدمة للمحرضين على قصف محطة زابوروجيه
صرح مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت من خلال إجراءاتها المتعلقة بقصف مسلحين أوكرانيين لمحطة... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T16:14+0000
2022-11-22T16:14+0000
2022-11-22T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قصف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وقال كارتشا على "القناة الأولى الروسية"، اليوم الثلاثاء: "إما أنهم (في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) منخرطون في حل قضايا الملكية - من يجب أن يرفض من، ثم يعترفون أو لا يعترفون بالتغييرات في وضع الدولة... انتقائية كاملة، مما يشير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع كل الاحترام الواجب أصبح الأفراد الذين يعملون هناك مجرد أداة وخدمة لأولئك الذين يختبرون الوضع من حيث القوة".وأوضح كارتشا: "سأكرر ما قلته على الأرجح. لسوء الحظ، هناك الكثير من التقليد في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكثير من التقليد والمؤتمرات الصحفية والبيانات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, قصف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, قصف, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"روس إنيرغو آتوم": الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت إلى خدمة للمحرضين على قصف محطة زابوروجيه
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صرح مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبحت من خلال إجراءاتها المتعلقة بقصف مسلحين أوكرانيين لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، "خدمة" لأولئك الذين يقودون الوضع إلى كارثة نووية.
وقال كارتشا على "القناة الأولى الروسية"، اليوم الثلاثاء: "إما أنهم (في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) منخرطون في حل قضايا الملكية - من يجب أن يرفض من، ثم يعترفون أو لا يعترفون بالتغييرات في وضع الدولة... انتقائية كاملة، مما يشير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع كل الاحترام الواجب أصبح الأفراد الذين يعملون هناك مجرد أداة وخدمة لأولئك الذين يختبرون الوضع من حيث القوة".
وأضاف أنه "على على وجه الخصوص، بدلا من أداء وظائفهم المباشرة في مجال ضمان السلامة النووية فيما يتعلق بالقصف المستمر لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، يدرس متخصصو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصميم وتقدير الوثائق الخاصة بمنشأة تخزين جاف للوقود النووي المستهلك، حيث توجد هياكل هندسية خاصة يتم تشييدها من أجل توفير حماية إضافية لمنشأة التخزين نفسها".
وأوضح كارتشا: "سأكرر ما قلته على الأرجح. لسوء الحظ، هناك الكثير من التقليد في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكثير من التقليد والمؤتمرات الصحفية والبيانات".