https://sputnikarabic.ae/20221122/زلزال-قوي-يضرب-جزر-سليمان-وتحذير-من-تسونامي-1070407027.html
زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T03:06+0000
2022-11-22T03:06+0000
2022-11-22T03:06+0000
جزر سليمان
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وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.وقع الزلزال مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 9.796 درجة جنوبا وخط طول 159.605 درجة شرقا.وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.فيما نصح مكتب رئيس الوزراء السكان بالتحرك إلى أماكن مرتفعة قدر الإمكان تحسبا لتعرض الجزيرة لتسونامي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
جزر سليمان
زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون.
وقع الزلزال مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 9.796 درجة جنوبا وخط طول 159.605 درجة شرقا.
وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.
فيما نصح مكتب رئيس الوزراء السكان بالتحرك إلى أماكن مرتفعة قدر الإمكان تحسبا لتعرض الجزيرة لتسونامي.