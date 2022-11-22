عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/زلزال-قوي-يضرب-جزر-سليمان-وتحذير-من-تسونامي-1070407027.html
زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T03:06+0000
2022-11-22T03:06+0000
جزر سليمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.وقع الزلزال مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 9.796 درجة جنوبا وخط طول 159.605 درجة شرقا.وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.فيما نصح مكتب رئيس الوزراء السكان بالتحرك إلى أماكن مرتفعة قدر الإمكان تحسبا لتعرض الجزيرة لتسونامي.
جزر سليمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جزر سليمان
جزر سليمان

زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

03:06 GMT 22.11.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سولومون.
وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وقع الزلزال مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 9.796 درجة جنوبا وخط طول 159.605 درجة شرقا.
وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.
فيما نصح مكتب رئيس الوزراء السكان بالتحرك إلى أماكن مرتفعة قدر الإمكان تحسبا لتعرض الجزيرة لتسونامي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:00 GMTБойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 نوفمبر, 20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала