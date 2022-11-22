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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221122/سلطات-زابوروجيه-ترفض-المقترح-الغربي-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-الطاقة-النووية-1070409549.html
سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية
سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية
اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T07:30+0000
2022-11-22T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منطقة آمنة
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".وفي وقت سابق، أشار بيان على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، "كثف المشاورات" بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد قصف نهاية الأسبوع الماضي. وكما أشار روغوف في وقت سابق، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها مرة أخرى لم تشر إلى أن القصف نفذ من قبل الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221121/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتفحصون-الأضرار-التي-لحقت-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1070400894.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة, أخبار أوكرانيا
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة, أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية

07:30 GMT 22.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصوروفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية
وفقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص على نزع السلاح في إنرغودار.
وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".
ووفقا له، فإن توالي الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتناقص فقط بعد قمع مواقع إطلاق النار الأوكرانية على الضفة اليمنى المقابلة لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس.
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفحصون الأضرار التي لحقت بمحطة زابوروجيه النووية
أمس, 18:00 GMT
وفي وقت سابق، أشار بيان على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، "كثف المشاورات" بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد قصف نهاية الأسبوع الماضي. وكما أشار روغوف في وقت سابق، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها مرة أخرى لم تشر إلى أن القصف نفذ من قبل الجانب الأوكراني.
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