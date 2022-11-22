https://sputnikarabic.ae/20221122/سلطات-زابوروجيه-ترفض-المقترح-الغربي-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-الطاقة-النووية-1070409549.html
سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية
سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية
اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T07:30+0000
2022-11-22T07:30+0000
2022-11-22T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
منطقة آمنة
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".وفي وقت سابق، أشار بيان على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، "كثف المشاورات" بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد قصف نهاية الأسبوع الماضي. وكما أشار روغوف في وقت سابق، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها مرة أخرى لم تشر إلى أن القصف نفذ من قبل الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221121/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتفحصون-الأضرار-التي-لحقت-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1070400894.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة, أخبار أوكرانيا
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, منطقة آمنة, أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه ترفض المقترح الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية
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اعتبر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص على نزع السلاح في إنرغودار.
وقال روغوف على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف": "يحاول الغرب مع زيلينسكي، المضي قدمًا في خيار ما يسمى بالمنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. سيكون ذلك جيدًا، لكن كلمة" الأمن "تعني تجريد إنرغودار من السلاح، حيث نفهم تمامًا أن ظهور مقاتلي زيلينسكي على الفور مضمون. بعد أن سيطروا على المحطة النووية، لا سمح الله، سوف ينخرطون بشكل طبيعي في مستويات أعلى بكثير من الابتزاز مما يفعلون اليوم".
ووفقا له، فإن توالي الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتناقص فقط بعد قمع مواقع إطلاق النار الأوكرانية على الضفة اليمنى المقابلة لنهر دنيبر في نيكوبول ومارغانيتس.
وفي وقت سابق، أشار بيان على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، "كثف المشاورات" بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد قصف نهاية الأسبوع الماضي. وكما أشار روغوف في وقت سابق، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها مرة أخرى لم تشر إلى أن القصف نفذ من قبل الجانب الأوكراني.