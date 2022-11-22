https://sputnikarabic.ae/20221122/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تتهم-مجلس-الأمن-باتباع-معايير-مزدوجة-وتحذر-أمريكا-من-أزمة-أمنية--1070423754.html

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن باتباع "معايير مزدوجة" وتحذر أمريكا من أزمة أمنية

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن باتباع "معايير مزدوجة" وتحذر أمريكا من أزمة أمنية

اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مجلس الأمن الدولي باتباع "معايير مزدوجة"، ردا على الاجتماع الذي عقده خلال الأسبوع الحالي، بشأن إطلاق بيونغ يانغ... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T10:56+0000

2022-11-22T10:56+0000

2022-11-22T11:00+0000

كوريا الشمالية

منظمة الأمم المتحدة

العالم

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وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عارضت، كيم يو جونغ، الاجتماع المفتوح للمجلس، الذي عقد أمس الاثنين، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ "هواسونغ -17" الباليستي العابر للقارات، يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت جونغ إن "مجلس الأمن الدولي قد غض الطرف عن التدريبات العسكرية الخطيرة للغاية التي قامت بها أمريكا وكوريا الجنوبية، وتكديس الأسلحة الجشع الذي يستهدف كوريا الشمالية، وأبدى اعتراضه على ممارسة الأخيرة حقها غير القابل للانتهاك في الدفاع عن النفس ضدهما".كما حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من أن بيونغ يانغ ستتخذ "أقوى رد فعل مضاد حتى النهاية"، إذا قام أي شخص بالافتراء على ممارستها لحق الدفاع عن النفس.وجاء في البيان المشترك الذي صدر، أمس الاثنين، في اجتماع مجلس الأمن، قرأته السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، على الصحفيين أن "كوريا الشمالية تتصرف بحصانة في مواجهة تقاعس مجلس الأمن".وتابعت: "إننا ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلينا في إدانة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية غير القانونية، وندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".وأضاف البيان: "كما نحث كوريا الشمالية على التخلي عن برامج أسلحتها غير القانونية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".من المعروف أن صواريخ "هواسونغ-17"، التي يطلق عليها اسم "الوحش" لحجمها الكبير، قادرة على حمل رؤوس حربية متعددة بمدى يبلغ نحو 15000 كم، وهو ما يكفي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة بأكمله.

https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-خارجية-كوريا-الشمالية-يتهم-غوتيريش-بالتواطئ-ويصفه-بـالدمية-في-يد-أمريكا-1070372409.html

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