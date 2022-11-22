https://sputnikarabic.ae/20221122/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تتهم-مجلس-الأمن-باتباع-معايير-مزدوجة-وتحذر-أمريكا-من-أزمة-أمنية--1070423754.html
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن باتباع "معايير مزدوجة" وتحذر أمريكا من أزمة أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن باتباع "معايير مزدوجة" وتحذر أمريكا من أزمة أمنية
اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مجلس الأمن الدولي باتباع "معايير مزدوجة"، ردا على الاجتماع الذي عقده خلال الأسبوع الحالي، بشأن إطلاق بيونغ يانغ... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T10:56+0000
2022-11-22T10:56+0000
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وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عارضت، كيم يو جونغ، الاجتماع المفتوح للمجلس، الذي عقد أمس الاثنين، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ "هواسونغ -17" الباليستي العابر للقارات، يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت جونغ إن "مجلس الأمن الدولي قد غض الطرف عن التدريبات العسكرية الخطيرة للغاية التي قامت بها أمريكا وكوريا الجنوبية، وتكديس الأسلحة الجشع الذي يستهدف كوريا الشمالية، وأبدى اعتراضه على ممارسة الأخيرة حقها غير القابل للانتهاك في الدفاع عن النفس ضدهما".كما حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من أن بيونغ يانغ ستتخذ "أقوى رد فعل مضاد حتى النهاية"، إذا قام أي شخص بالافتراء على ممارستها لحق الدفاع عن النفس.وجاء في البيان المشترك الذي صدر، أمس الاثنين، في اجتماع مجلس الأمن، قرأته السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، على الصحفيين أن "كوريا الشمالية تتصرف بحصانة في مواجهة تقاعس مجلس الأمن".وتابعت: "إننا ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلينا في إدانة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية غير القانونية، وندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".وأضاف البيان: "كما نحث كوريا الشمالية على التخلي عن برامج أسلحتها غير القانونية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".من المعروف أن صواريخ "هواسونغ-17"، التي يطلق عليها اسم "الوحش" لحجمها الكبير، قادرة على حمل رؤوس حربية متعددة بمدى يبلغ نحو 15000 كم، وهو ما يكفي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20221121/وزير-خارجية-كوريا-الشمالية-يتهم-غوتيريش-بالتواطئ-ويصفه-بـالدمية-في-يد-أمريكا-1070372409.html
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كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة, العالم
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن باتباع "معايير مزدوجة" وتحذر أمريكا من أزمة أمنية
10:56 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مجلس الأمن الدولي باتباع "معايير مزدوجة"، ردا على الاجتماع الذي عقده خلال الأسبوع الحالي، بشأن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عارضت، كيم يو جونغ، الاجتماع المفتوح للمجلس، الذي عقد أمس الاثنين، لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ "هواسونغ -17" الباليستي العابر للقارات، يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وقالت جونغ إن "مجلس الأمن الدولي قد غض الطرف عن التدريبات العسكرية الخطيرة للغاية التي قامت بها أمريكا وكوريا الجنوبية، وتكديس الأسلحة الجشع الذي يستهدف كوريا الشمالية، وأبدى اعتراضه على ممارسة الأخيرة حقها غير القابل للانتهاك في الدفاع عن النفس ضدهما".
وأضافت: "من الواضح أن هذا هو تطبيق معايير مزدوجة".
كما حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، من أن بيونغ يانغ ستتخذ "أقوى رد فعل مضاد حتى النهاية"، إذا قام أي شخص بالافتراء على ممارستها لحق الدفاع عن النفس.
وقالت كيم يو جونغ: "يتعين على أمريكا أن تدرك أنه بغض النظر عن مدى سعيها اليائس إلى نزع سلاح كوريا الشمالية، فإنها لا تستطيع أبدا أن تحرم بيونغ يانغ من حقها في الدفاع عن النفس، وأنه كلما ازداد عزمها على الأعمال المناهضة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإنها ستواجه أزمة أمنية أشد فتكا".
وجاء في البيان
المشترك الذي صدر، أمس الاثنين، في اجتماع مجلس الأمن، قرأته السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، على الصحفيين أن "كوريا الشمالية تتصرف بحصانة في مواجهة تقاعس مجلس الأمن".
وتابعت: "إننا ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الانضمام إلينا في إدانة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية غير القانونية، وندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".
وأضاف البيان: "كما نحث كوريا الشمالية على التخلي عن برامج أسلحتها غير القانونية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".
من المعروف أن صواريخ "هواسونغ-17"، التي يطلق عليها اسم "الوحش" لحجمها الكبير، قادرة على حمل رؤوس حربية متعددة بمدى يبلغ نحو 15000 كم، وهو ما يكفي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة بأكمله.