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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221122/شولتس-الصراع-في-أوكرانيا-ليس-هو-السبب-الأساسي-للأزمة-الاقتصادية-1070435592.html
شولتس: الصراع في أوكرانيا ليس هو السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية
شولتس: الصراع في أوكرانيا ليس هو السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن السنوات الثلاثين الماضية من التضخم المنخفض والنمو الاقتصادي المستقر في أوروبا استثنائية، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا ليس... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T14:44+0000
2022-11-22T14:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شولتس، اليوم الثلاثاء، خلال قمة اقتصادية جمعت ممثلين عن الشركات الاقتصادية في برلين: "نحن اليوم في مرحلة جديدة من العولمة. على مدار الثلاثين عاما الماضية هنا في أوروبا وأمريكا الشمالية، شهدنا نموا مستقرا وتضخما منخفضا ومعدلات توظيف عالية... الصراع في أوكرانيا عجّل بنهاية هذه الحقبة، لكنه ليس السبب الأساسي".وشدد على أنه "في حالة روسيا، فقد جربنا ما يعنيه الاعتماد المفرط على مورد مهم استراتيجيا"، مضيفًا أن هذا "لن يحدث مرة أخرى".بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
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العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار الأزمة الأوكرانية
العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار الأزمة الأوكرانية

شولتس: الصراع في أوكرانيا ليس هو السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية

14:44 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 22.11.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن السنوات الثلاثين الماضية من التضخم المنخفض والنمو الاقتصادي المستقر في أوروبا استثنائية، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا ليس السبب الرئيسي لنهاية هذه الحقبة، لكنه عجّل بها.
وقال شولتس، اليوم الثلاثاء، خلال قمة اقتصادية جمعت ممثلين عن الشركات الاقتصادية في برلين: "نحن اليوم في مرحلة جديدة من العولمة. على مدار الثلاثين عاما الماضية هنا في أوروبا وأمريكا الشمالية، شهدنا نموا مستقرا وتضخما منخفضا ومعدلات توظيف عالية... الصراع في أوكرانيا عجّل بنهاية هذه الحقبة، لكنه ليس السبب الأساسي".
السبب الحقيقي، وفقا للمستشار الألماني، هو نمو الاقتصادات الآسيوية التي تنافس أوروبا في الطاقة والمواد الخام والتكنولوجيا، محذرا مرة أخرى من تراجع العولمة ودعا إلى التنويع الاقتصادي.
وشدد على أنه "في حالة روسيا، فقد جربنا ما يعنيه الاعتماد المفرط على مورد مهم استراتيجيا"، مضيفًا أن هذا "لن يحدث مرة أخرى".
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
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