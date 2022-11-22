https://sputnikarabic.ae/20221122/صور-تظهر-رد-فعل-ولي-العهد-السعودي-بعد-فوز-المنتخب-الوطني-على-الأرجنتين-1070440467.html
صور تظهر رد فعل ولي العهد السعودي بعد فوز المنتخب الوطني على الأرجنتين
صور تظهر رد فعل ولي العهد السعودي بعد فوز المنتخب الوطني على الأرجنتين
نشر الأمير السعودي سعود بن سلمان، صورة تظهر رد فعل أخوه، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T16:13+0000
2022-11-22T16:13+0000
2022-11-22T16:15+0000
السعودية
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بينما نشرت صحيفة "عاجل" السعودية صورا نقلا عن حسابات على "تويتر" تظهر ولي العهد وهو يشاهد المباراة واقفا برفقة مجموعة من الأمراء بينهم الأمير سعود بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي.وفي الصور يظهر ولي العهد ساجدا بعد إعلان نهاية المباراة وفوز المنتخب السعودي، وفي صور أخرى يحتضن الأمير محمد من حوله احتفالا بالفوز التاريخي.وأعلن الديوان الملكي في السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بأن يمنح جميع الطلبة والموظفين إجازة غدا الأربعاء.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "خادم الحرمين الشريفين وجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".وبحسب البيان، جاء قرار الملك بعد اقتراح من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بمنح العاملين والطلبة إجازة بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, رياضة, العالم العربي, منوعات
السعودية, رياضة, العالم العربي, منوعات
صور تظهر رد فعل ولي العهد السعودي بعد فوز المنتخب الوطني على الأرجنتين
16:13 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
نشر الأمير السعودي سعود بن سلمان، صورة تظهر رد فعل أخوه، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.
بينما نشرت صحيفة "عاجل
" السعودية صورا نقلا عن حسابات على "تويتر" تظهر ولي العهد وهو يشاهد المباراة
واقفا برفقة مجموعة من الأمراء بينهم الأمير سعود بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي.
وفي الصور يظهر ولي العهد ساجدا بعد إعلان نهاية المباراة وفوز المنتخب السعودي، وفي صور أخرى يحتضن الأمير محمد من حوله احتفالا بالفوز التاريخي.
وأعلن الديوان الملكي في السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بأن يمنح جميع الطلبة والموظفين إجازة غدا الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "خادم الحرمين الشريفين وجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية".
وبحسب البيان، جاء قرار الملك بعد اقتراح من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بمنح العاملين والطلبة إجازة بمناسبة فوز المنتخب السعودي
على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.