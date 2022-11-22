https://sputnikarabic.ae/20221122/طهران-تعلن-عن-اتخاذ-خطوات-مهمة-بين-خبراء-الدفاع-في-إيران-وأوكرنيا-بشأن-قضية-المسيرات-المزعومة-1070408895.html

طهران تعلن عن اتخاذ خطوات مهمة بين خبراء الدفاع في إيران وأوكرنيا بشأن قضية المسيرات المزعومة

طهران تعلن عن اتخاذ خطوات مهمة بين خبراء الدفاع في إيران وأوكرنيا بشأن قضية المسيرات المزعومة

ردت إيران مجددا على "المزاعم الجديدة لوسائل الإعلام الأمريكية حول إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا"، مشيرة إلى أن "إيران طلبت عقد اجتماع خبراء... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T06:54+0000

2022-11-22T06:54+0000

2022-11-22T06:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار إيران

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وفي رسالة بعثتها إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، "اتخاذ خطوات مهمة حتى الآن في التعامل المشترك لخبراء الدفاع من إيران وأوكرانيا، وسيستمر هذا الأمر حتى تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضافت البعثة الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن سوء الفهم الذي نشأ في هذا الصدد يمكن حله من خلال مواصلة التعامل مع أوكرانيا بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة"، مشيرة إلى أن إيران وروسيا تتبادلان التعاون الدفاعي والعلمي والبحثي على أساس اتفاقيات ثنائية منذ سنوات طويلة، والتي تعود إلى ما قبل بدء الأزمة في أوكرانيا".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، انتهت فترة الخمس سنوات من القيود على الأسلحة الإيرانية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ويمكن لإيران أن تقيم تعاونا دفاعيا مع دول أخرى وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها".وختمت البعثة الايرانية رسالتها بالقول إن "جمهورية إيران اتخذت مواقف شفافة ومستمرة وثابتة منذ بداية الأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا أن "جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يمتثلوا امتثالا كاملا للمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بما في ذلك سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".كما أكد وزير الخارجية الإيراني، في الوقت ذاته، أن "طهران باعت طائرات مسيرة لروسيا لكن قبل أن تبدأ عملية عسكرية في أوكرانيا".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه أرسل مقترحا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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