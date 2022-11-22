https://sputnikarabic.ae/20221122/عضو-في-مجلس-الشعب-السوري-روسيا-ضابط-إيقاع-ومحطة-ضامنة-لحل-أزمة-بلادنا-1070432311.html

عضو في مجلس الشعب السوري: روسيا ضابط إيقاع ومحطة ضامنة لحل أزمة بلادنا

عضو في مجلس الشعب السوري: روسيا ضابط إيقاع ومحطة ضامنة لحل أزمة بلادنا

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيــود" عدة مواضيع: زيلينسكي يستدعي الناتو لحماية زابوروجيه؛ محادثات جديدة في صيغة "أستانا" حول سوريا؛ نتنياهو في الحكومة…... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T14:27+0000

2022-11-22T14:27+0000

2022-11-22T14:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

بلا قيود

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عضو بالمجلس الشعبي السوري: روسيا ضابط إيقاع ومحطة ضامنة لحل أزمة بلادنا عضو بالمجلس الشعبي السوري: روسيا ضابط إيقاع ومحطة ضامنة لحل أزمة بلادنا

تمّت مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 بصيغة "أستانا"، فماذا يمكن أن تقدّم هذه المحادثات اليوم لسوريا خاصة مع عودة نشاط الإرهابيين في إدلب وقضية القصف الإسرائيلي المستمر؟.حول هذا الموضوع، قال عضو البرلمان السّوري، الدكتور صفوان القربي لبرنامج "بلا قيود":وأشار الدكتور القربي إلى أنّ "روسيا ساهمت بمجهود كبير من أجل دفع العملية الدستورية وروسيا بمثابة ضابط إيقاع لمجموعة من التناقضات المهمة والكبيرة التي تجري على ساحة الإقليم، ومهمّتها كانت حقيقة صعبة".رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية: هناك خلط في الإحصاءات... ليس هناك لبناني فقيربعد موافقة برنامج الأغذية العالمي على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة، فهل ستساهم هذه المساعدات المقسمة مناصفة بين اللبنانيين واللاجئين في حل الأزمة جزئيا في لبنان؟، ولماذا جاء هذا القرار في توقيت تقوم به السّلطات اللبنانية بترحيل اللاجئين إلى بلادهم؟حول هذا الموضوع، قال رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية -الخليجية ، الأستاذ إيلي رزق لبرنامج "بلا قيـود":وأشار رزق إلى المشكلة الأساسية في ما آل إليه الوضع في لبنان، وقال:التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио