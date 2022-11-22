عضو في مجلس الشعب السوري: روسيا ضابط إيقاع ومحطة ضامنة لحل أزمة بلادنا
عضو بالمجلس الشعبي السوري: روسيا ضابط إيقاع ومحطة ضامنة لحل أزمة بلادنا
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيــود" عدة مواضيع: زيلينسكي يستدعي الناتو لحماية زابوروجيه؛ محادثات جديدة في صيغة "أستانا" حول سوريا؛ نتنياهو في الحكومة… بين تقديم التنازلات والمعادلة الصفرية؛ لبنان يحصل على 5.4 مليار دولار لدعم مواطنيه واللاجئين السوريين؛ فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بثنائية صاعقة.
تمّت مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 بصيغة "أستانا"، فماذا يمكن أن تقدّم هذه المحادثات اليوم لسوريا خاصة مع عودة نشاط الإرهابيين في إدلب وقضية القصف الإسرائيلي المستمر؟.
حول هذا الموضوع، قال عضو البرلمان السّوري، الدكتور صفوان القربي لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ موسكو لها دور كبير جدا في كل ما يجري، وقد كان لها دورا مفصليا في إنجاز القرار الدولي حول المساعدات عبر الحدود والخطوط، وبرأيي ربمّا كان هناك تعاون تركي معقول ومقبول في تخفيف موضوع المساعدات، والدولة السورية كانت متجاوبة، ومصلحة تركيا الحقيقية هو "دولة مقابل دولة" وليس دولة مقابل مجموعات متعددة الولاء والانتماء من يدفع لها أكثر تسير معه في الركب السياسي".
وأشار الدكتور القربي إلى أنّ "روسيا ساهمت بمجهود كبير من أجل دفع العملية الدستورية وروسيا بمثابة ضابط إيقاع لمجموعة من التناقضات المهمة والكبيرة التي تجري على ساحة الإقليم، ومهمّتها كانت حقيقة صعبة".
رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية: هناك خلط في الإحصاءات... ليس هناك لبناني فقير
بعد موافقة برنامج الأغذية العالمي على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان على مدى الثلاث سنوات المقبلة، فهل ستساهم هذه المساعدات المقسمة مناصفة بين اللبنانيين واللاجئين في حل الأزمة جزئيا في لبنان؟، ولماذا جاء هذا القرار في توقيت تقوم به السّلطات اللبنانية بترحيل اللاجئين إلى بلادهم؟
حول هذا الموضوع، قال رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية -الخليجية ، الأستاذ إيلي رزق لبرنامج "بلا قيـود":
"إنّ هناك حاجة ملحّة اليوم لإيجاد حلا للنازحين خاصّة السوريين الذين بإمكانهم العودة إلى بلادهم، لأن مشكلة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والتحديات الكبرى التي تشهدها دول العالم ستجعل من الصعب جدا الوقوف أمام هذا الوضع، لأنه لا أحد يعلم إلى أين يتجه العالم بموضوع "توريد الغذاء" أو تسليم الغذاء، وبهذا ستكون هناك مشكلة كبيرة تواجهها كل دول العالم، وهذا سيضع لبنان أمام مأزق كبير، فحتى لو تم تخصيص المليارات والموارد الغذائية والتزام من بعض الدول، ولكن على مدى ثلاث سنوات تعتبر طويلة، فليس هناك قدرة لهذه الدول بالبقاء على مساعدة النازحين على مدى سنوات".
وأشار رزق إلى المشكلة الأساسية في ما آل إليه الوضع في لبنان، وقال:
"إن السبب الرئيسي لما يمرّ به لبنان هو سوء إدارة من قبل القطاع العام والقوى السياسية الحاكمة التي للأسف يتم إعادة انتخابها كل أربع سنوات لأنها متمكنة ومسيطرة على كل مفاصل الدولة ، يجب علينا أن نفرّق ونميّز بين القطاع الخاص والعام، حيث أنه كان القطاع الخاص ينتج والقطاع العام يسرق وينهب، وهذه هي المشكلة في لبنان، وبلادنا بإمكانها أن تكون من أغنى دول المنطقة والعالم، وحتى مع اكتشاف النفط والغاز نحن لدينا مكونات أغنى من ذلك، وهي الشباب اللبناني المنتشر الذي يعتبر ثروة لبنان، ولكن للأسف يتم نهب كل أموال اللبنانيين".
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