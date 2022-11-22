https://sputnikarabic.ae/20221122/كامالا-هاريس-تزور-جزيرة-بالاوان-الفلبينية-الواقعة-في-بحر-الصين-الجنوبي-وتؤكد-دعمها-في-مواجهة-بكين-1070425250.html

كامالا هاريس تزور جزيرة بالاوان الفلبينية الواقعة في بحر الصين الجنوبي وتؤكد دعمها في مواجهة بكين

كامالا هاريس تزور جزيرة بالاوان الفلبينية الواقعة في بحر الصين الجنوبي وتؤكد دعمها في مواجهة بكين

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى جزيرة بالاوان الفلبينية، لتثير غضب الصين التي تعتبر أن المياه التي تقع عليها الجزيرة هي مياه صينية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T11:37+0000

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وجاءت زيارة هاريس، الثلاثاء، لتكون أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة لإظهار دعمها لحليف الولايات المتحدة القديم ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، بحسب وكالة "أ ف ب".وتعتبر جزيرة بالاوان الغربية، الأقرب إلى أرخبيل سبراتلي، الواقع في بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع بكين السيادة عليه مع جيرانها، وتقول إن سيادتها تشمل كل هذا البحر تقريبا.وتأتي زيارة هاريس بعد يوم من محادثات ثنائية عقدتها مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في مانيلا، جددت فيها التأكيد على الالتزام "الثابت" لأمريكا تجاه الفلبين.وقالت: "إننا نقف إلى جانبكم لدعم القوانين والأعراف الدولية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي".وأضافت أن "الهجوم على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن الحكومية أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي سيفعل الالتزام الدفاعي المتبادل... إنه التزامنا الراسخ تجاه الفلبين".وتسعى واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع الرئيس الحالي للفلبين بعدما توترت العلاقات بين البلدين السنوات الماضية في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الذي كان مقربا من بكين.وتطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بأجزاء معينة من بحر الصين الجنوبي، وسبق وأصدرت محكمة تحكيم دولية بأن ما تدعيه الصين "ليس له أساس قانوني".ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي، قوله قبل الزيارة إن "كامالا ستشدد في كلمة لها على أهمية القانون الدولي وحرية التجارة المشروعة وحرية الملاحة".

https://sputnikarabic.ae/20220807/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستدافع-عن-الفلبين-إذا-تعرضت-لهجوم-في-بحر-الصين-الجنوبي-1066120580.html

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