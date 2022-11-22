https://sputnikarabic.ae/20221122/كوريا-الجنوبية-تتهم-جارتها-الشمالية-باستغلال-تقاعس-مجلس-الأمن-لتطوير-أسلحتها-النووية-1070426152.html

كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية باستغلال تقاعس مجلس الأمن لتطوير أسلحتها النووية

كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية باستغلال تقاعس مجلس الأمن لتطوير أسلحتها النووية

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، "المجتمع الدولي إلى الرد بحزم على انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في إطلاق صاروخ... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T12:03+0000

2022-11-22T12:03+0000

2022-11-22T12:03+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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ووصف السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة هوانغ جون-غوك، في اجتماع لمجلس الأمن، "إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات، بأنه تجاهل للمعايير الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت 40 صاروخا باليتسيا وأصدرت قانونا جديدا بشأن سياسة الأسلحة النووية، يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية، بعد أن فشل مجلس الأمن في فرض عقوبات إضافية عليها، في مايو/ أيار الماضي.وشدد على أنه "حان الوقت لتضافر جهود الدول الأعضاء في مجلس الأمن للرد بحزم على الاستفزازات النووية المتهورة لكوريا الشمالية"، مؤكدا أنها "تستفيد بشكل كامل من تقاعس مجلس الأمن وانقساماته لبناء ترسانتها النووية".ومنذ بداية العام الحالي، أجرت بيونغ يانغ 34 عملية إطلاق صاروخ، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من نوع هواسون- 12، الذي حلّق فوق اليابان، محطمًا رقمًا قياسيًا بالنسبة لكوريا الشمالية بلغ 4.5 ألف كيلومتر وبارتفاع 1000 كيلومتر.وتقول بيونغ يانغ بأن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت مؤخرًا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.بدوره، تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بأن بلاده سترد على التهديدات المستمرة من القوى الخارجية باستخدام الأسلحة النووية.جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وذلك بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وذكر تقرير الوكالة أن كيم قال إن "بيونغ يانغ سترد بحزم على الأسلحة النووية بالأسلحة النووية، وأن أي مواجهة مباشرة من القوى الخارجية ستقابل برد شامل من كوريا الشمالية.

https://sputnikarabic.ae/20221118/الزعيم-الكوري-الشمالي-يقول-إنه-سيستخدم-أسلحة-نووية-للرد-على-التهديدات-1070318485.html

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