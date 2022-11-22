https://sputnikarabic.ae/20221122/لاعب-سعودي-يؤكد-لـسبوتنيك-أن-طموحات-المنتخب-بلا-حدود-1070430529.html
لاعب سعودي يؤكد لـ"سبوتنيك" أن طموحات المنتخب بلا حدود
لاعب سعودي يؤكد لـ"سبوتنيك" أن طموحات المنتخب بلا حدود
صرح مدافع المنتخب السعودي، محمد تمبكتي، اليوم الثلاثاء، لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن المنتخب السعودي يضع النصر فقط نصب عينيه في مشواره المونديالي. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T13:25+0000
2022-11-22T13:25+0000
2022-11-22T13:25+0000
السعودية
بطولة كأس العالم 2022
تقارير سبوتنيك
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ورد تمبكتي على سؤال حول التغير الدراماتيكي الذي طرأ على المنتخب السعودي في الشوط الثاني، حيث قدم أداء مبهرا، قائلا: "في بداية الأمر، فقدنا بعض التركيز ولكننا تداركنا أنفسنا في الشوط الثاني وخرجنا بصورة أفضل".وأضاف تمبكتي أن طموح المنتخب السعودي لا يتوقف على هذه المباراة.وصعق المنتخب السعودي، راقصي التانغو، بثنائية مباغتة، في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني متقدما على الأخضر بهدف، في مباراة جمعت المنتخبين على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.وحوّل الأخضر، اليوم الثلاثاء، تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.وفي الدقيقة 54، سجّل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.
https://sputnikarabic.ae/20221122/السعودية-تصعق-ميسي-ورفاقه-بـ-ثنائية-مباغتة-وتكتب-التاريخ-في-قطر-1070426469.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, بطولة كأس العالم 2022, تقارير سبوتنيك
السعودية, بطولة كأس العالم 2022, تقارير سبوتنيك
لاعب سعودي يؤكد لـ"سبوتنيك" أن طموحات المنتخب بلا حدود
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صرح مدافع المنتخب السعودي، محمد تمبكتي، اليوم الثلاثاء، لمراسل وكالة "سبوتنيك" أن المنتخب السعودي يضع النصر فقط نصب عينيه في مشواره المونديالي.
ورد تمبكتي على سؤال حول التغير الدراماتيكي الذي طرأ على المنتخب السعودي في الشوط الثاني، حيث قدم أداء مبهرا، قائلا: "في بداية الأمر، فقدنا بعض التركيز ولكننا تداركنا أنفسنا في الشوط الثاني وخرجنا بصورة أفضل".
وأضاف تمبكتي أن طموح المنتخب السعودي لا يتوقف على هذه المباراة.
"نحن جئنا من الرياض لهدف واحد ألا وهو الفوز والمحافظة على سكة الانتصارات".
وصعق المنتخب السعودي، راقصي التانغو، بثنائية مباغتة، في أقل من 10 دقائق، بعدما كان المنتخب الأرجنتيني متقدما على الأخضر بهدف، في مباراة جمعت المنتخبين على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وحوّل الأخضر، اليوم الثلاثاء، تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء سجلها على يمين الحارس السعودي محمد العويس.
وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، من تمريرة رائعة، راوغ بعدها دفاع الأرجنتين ووضع الكرة لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس إيميليانو مارتينيز.
وفي الدقيقة 54،
سجّل سالم الدوسري هدف التقدم للأخضر من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.