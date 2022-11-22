https://sputnikarabic.ae/20221122/ماذا-قال-رونالدو-بعد-إعلان-رحيله-عن-مانشستر-يونايتد-1070446044.html

ماذا قال رونالدو بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد

ماذا قال رونالدو بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله رسميا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على فسخ العقد بينهما. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-22T20:32+0000

رياضة

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

منتخب البرتغال الوطني

بطولة كأس العالم 2022

أخبار الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

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وكان مانشستر يونايتد قد أعلن اليوم الثلاثاء رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين ورحيله عن الفريق وذلك قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.ونشر الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، رسالة رونالدو الأخيرة إلى جماهير مانشستر يونايتد.وقال رونالدو في بيانه الرسمي: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا.. أحب النادي والمشجعين، هذا لن يتغير أبدًا".وكان رونالدو أثار الجدل في مانشستر يونايتد، بعدما أدلى في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي بيرس مورجان، بعدد من التصريحات الهجومية، أكد فيها أنه لا يحترم المدرب إيريك تين هاج، كما أشار إلى أن النادي لا يسير حاليًا في طريق صحيح.يشار إلى أن رونالدو يستعد لخوض أولى مبارياته مع البرتغال في كأس العالم 2022، الخميس المقبل، أمام منتخب غانا.

https://sputnikarabic.ae/20221122/مانشستر-يونايتد-يعلن-فسخ-تعاقده-مع-رونالدو-1070443802.html

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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, بطولة كأس العالم 2022, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد