https://sputnikarabic.ae/20221122/ماذا-قال-رونالدو-بعد-إعلان-رحيله-عن-مانشستر-يونايتد-1070446044.html
ماذا قال رونالدو بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد
ماذا قال رونالدو بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله رسميا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على فسخ العقد بينهما. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T20:32+0000
2022-11-22T20:32+0000
2022-11-22T20:32+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال الوطني
بطولة كأس العالم 2022
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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وكان مانشستر يونايتد قد أعلن اليوم الثلاثاء رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين ورحيله عن الفريق وذلك قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.ونشر الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، رسالة رونالدو الأخيرة إلى جماهير مانشستر يونايتد.وقال رونالدو في بيانه الرسمي: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا.. أحب النادي والمشجعين، هذا لن يتغير أبدًا".وكان رونالدو أثار الجدل في مانشستر يونايتد، بعدما أدلى في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي بيرس مورجان، بعدد من التصريحات الهجومية، أكد فيها أنه لا يحترم المدرب إيريك تين هاج، كما أشار إلى أن النادي لا يسير حاليًا في طريق صحيح.يشار إلى أن رونالدو يستعد لخوض أولى مبارياته مع البرتغال في كأس العالم 2022، الخميس المقبل، أمام منتخب غانا.
https://sputnikarabic.ae/20221122/مانشستر-يونايتد-يعلن-فسخ-تعاقده-مع-رونالدو-1070443802.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, بطولة كأس العالم 2022, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, بطولة كأس العالم 2022, أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد
ماذا قال رونالدو بعد إعلان رحيله عن مانشستر يونايتد
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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رحيله رسميا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على فسخ العقد بينهما.
وكان مانشستر يونايتد
قد أعلن اليوم الثلاثاء رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين ورحيله عن الفريق وذلك قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
ونشر الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، رسالة رونالدو الأخيرة إلى جماهير مانشستر يونايتد.
وقال رونالدو في بيانه الرسمي: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا.. أحب النادي والمشجعين، هذا لن يتغير أبدًا".
وأتم: "يبدو أن الوقت مناسب الآن من أجل البحث عن تحد جديد.. أتمنى التوفيق لمانشستر يونايتد".
وكان رونالدو
أثار الجدل في مانشستر يونايتد، بعدما أدلى في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي بيرس مورجان، بعدد من التصريحات الهجومية، أكد فيها أنه لا يحترم المدرب إيريك تين هاج، كما أشار إلى أن النادي لا يسير حاليًا في طريق صحيح.
يشار إلى أن رونالدو يستعد لخوض أولى مبارياته مع البرتغال في كأس العالم 2022، الخميس المقبل، أمام منتخب غانا.