https://sputnikarabic.ae/20221122/مانشستر-يونايتد-يعلن-فسخ-تعاقده-مع-رونالدو-1070443802.html

مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقده مع رونالدو

مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقده مع رونالدو

أعلن فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بين الطرفين. 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T18:09+0000

2022-11-22T18:09+0000

2022-11-22T18:11+0000

رياضة

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

أخبار الدوري الإنجليزي

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وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع رونالدو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي.ووجه النادي الشكر لرونالدو على ما قدمه للفريق خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.وأكد النادي على أن الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل لتحقيق النجاح.يذكر أن تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي وخاض مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.وفي الموسم الجاري، شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه. كما هاجم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.

https://sputnikarabic.ae/20221121/رونالدو-خلافي-مع-مانشستر-يونايتد-لن-يهز-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-1070398410.html

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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي