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https://sputnikarabic.ae/20221122/مانشستر-يونايتد-يعلن-فسخ-تعاقده-مع-رونالدو-1070443802.html
مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقده مع رونالدو
مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقده مع رونالدو
أعلن فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بين الطرفين. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T18:09+0000
2022-11-22T18:11+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع رونالدو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي.ووجه النادي الشكر لرونالدو على ما قدمه للفريق خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.وأكد النادي على أن الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل لتحقيق النجاح.يذكر أن تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي وخاض مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.وفي الموسم الجاري، شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه. كما هاجم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.
https://sputnikarabic.ae/20221121/رونالدو-خلافي-مع-مانشستر-يونايتد-لن-يهز-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-1070398410.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقده مع رونالدو

18:09 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 18:11 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / ANTHONY DEVLIN
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أعلن فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الفريق بالتراضي بين الطرفين.
وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم فسخ التعاقد بشكل رسمي مع رونالدو بالاتفاق المتبادل بين الطرفين، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي.
ووجه النادي الشكر لرونالدو على ما قدمه للفريق خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.
وأكد النادي على أن الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل لتحقيق النجاح.
يذكر أن تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر صحفي في نادي الشحانية الرياضي في السامرية، شمال غرب الدوحة، خلال بطولة كأس العالم، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
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أمس, 16:30 GMT
وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي وخاض مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 3 آخرين.
وفي الموسم الجاري، شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.
وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه. كما هاجم رونالدو ملاك مانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.
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