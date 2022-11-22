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https://sputnikarabic.ae/20221122/مصرع-ثمانية-أشخاص-في-تحطم-طائرة-غرب-كولومبيا-1070406664.html
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا
لقي ستة أشخاص وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين مصرعهم إثر تحطم طائرة فوق حي سكني في مدينة " ميديين" غرب كولومبيا. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T01:40+0000
2022-11-22T01:40+0000
أخبار كولومبيا
تحطم طائرة
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وأفادت السلطات الكولومبية، أن الطائرة أقلعت من مطار أولايا هيريرا صباحا في مدينة " ميديين" متجهة إلى بلدية " بيتزارو" في مقاطعة تشوكو المجاورة.وأشارت السلطات إلى أن الطائرة أبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.ولفتت السلطات إلى أنه لم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات.
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أخبار كولومبيا, تحطم طائرة
أخبار كولومبيا, تحطم طائرة

مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا

01:40 GMT 22.11.2022
© AP Photo / Jaime Saldarriagaمصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Jaime Saldarriaga
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لقي ستة أشخاص وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين مصرعهم إثر تحطم طائرة فوق حي سكني في مدينة " ميديين" غرب كولومبيا.
وأفادت السلطات الكولومبية، أن الطائرة أقلعت من مطار أولايا هيريرا صباحا في مدينة " ميديين" متجهة إلى بلدية " بيتزارو" في مقاطعة تشوكو المجاورة.
وأشارت السلطات إلى أن الطائرة أبلغت بتعرضها لعطل في المحرك قبل سقوطها فوق منزل، ما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
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ولفتت السلطات إلى أنه لم ترد أي تقارير تفيد بتعرض أحد من سكان المنزل لإصابات.
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