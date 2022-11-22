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https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-رجل-شرطة-بتفجير-استهدف-مركزا-للأمن-جنوبي-تايلاند-1070418098.html
مقتل رجل شرطة بتفجير استهدف مركزا للأمن جنوبي تايلاند
مقتل رجل شرطة بتفجير استهدف مركزا للأمن جنوبي تايلاند
قُتل رجل شرطة بتفجير استهدف، اليوم الثلاثاء، مركزا للشرطة جنوبي تايلاند. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T08:59+0000
2022-11-22T09:00+0000
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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الانفجار وقع بالقرب من قرب مركز شرطة موانج ناراثيوات.ووفق تقارير أولية، كان الجناة يرتدون زي الضباط وقادوا شاحنة مفخخة وأوقفوها قبل أن يضرب الانفجار مركز الشرطة.هذا وأعلنت السلطات التايلندية، في وقت سابق، عن انفجار 6 عبوات في ثلاثة مواقع بالعاصمة بانكوك بالإضافة إلى اكتشاف عبوة تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة.ونقلت وكالة "رويترز" عن العقيد في الشرطة التايلندية كامتورن أوشارون الذي قال "استهدفت المجمع الحكومي 3 عبوات ناسفة إضافة إلى عبوتين في منطقة تشونغ نونسي ومنطقة سوان لوانغ".وأضاف قائلا "القنابل في هاتين المنطقتين كانت عبارة عن عبوات ناسفة بدائية".وتابع أوشارون "لقد استطاعت الشرطة تفكيك عبوة ناسفة في اللحظات الأخيرة قبل أن تنفجر".وفي السياق ذاته، أصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب مركز الإسعاف. وأدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة، بحسب شرطة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20190802/شرطة-تايلاند-انفجار-6-قنابل-في-3-أماكن-مختلفة-من-العاصمة-بانكوك-1042538361.html
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العالم, صوت انفجار, أخبار تايلاند, الشرطة
العالم, صوت انفجار, أخبار تايلاند, الشرطة

مقتل رجل شرطة بتفجير استهدف مركزا للأمن جنوبي تايلاند

08:59 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 22.11.2022)
© AP Photo / Wason Wanichakornشرطة تايلاند
شرطة تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Wason Wanichakorn
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قُتل رجل شرطة بتفجير استهدف، اليوم الثلاثاء، مركزا للشرطة جنوبي تايلاند.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الانفجار وقع بالقرب من قرب مركز شرطة موانج ناراثيوات.
ووفق تقارير أولية، كان الجناة يرتدون زي الضباط وقادوا شاحنة مفخخة وأوقفوها قبل أن يضرب الانفجار مركز الشرطة.
هذا وأعلنت السلطات التايلندية، في وقت سابق، عن انفجار 6 عبوات في ثلاثة مواقع بالعاصمة بانكوك بالإضافة إلى اكتشاف عبوة تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن العقيد في الشرطة التايلندية كامتورن أوشارون الذي قال "استهدفت المجمع الحكومي 3 عبوات ناسفة إضافة إلى عبوتين في منطقة تشونغ نونسي ومنطقة سوان لوانغ".
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2 أغسطس 2019, 05:15 GMT
وأضاف قائلا "القنابل في هاتين المنطقتين كانت عبارة عن عبوات ناسفة بدائية".
وتابع أوشارون "لقد استطاعت الشرطة تفكيك عبوة ناسفة في اللحظات الأخيرة قبل أن تنفجر".
وفي السياق ذاته، أصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب مركز الإسعاف. وأدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة، بحسب شرطة الطوارئ.
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