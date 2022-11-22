https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-فتى-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1070449130.html
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
قتل فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي الليلة، وأصيب عشرات الأشخاص في المواجهات. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T23:55+0000
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد طفل الليلة وأصيب أربعة شبان برصاص جيش الاحتلال الحي أحدهم بصورة حرجة وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين".من جانبها أعلنت وزارة الصحة مقتل الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في القلب.وأول أمس الإثنين، قتل شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون بجروح، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحوهم، عقب اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن مواطنا قتل متأثرا بجروح حرجة، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، في جنين.وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن محمود السعدي (17 عاما)، أصيب بجراح حرجة في بطنه برصاص الجيش الإسرائيلي؛ حيث نقل إلى مستشفى "ابن سينا" في جنين.
https://sputnikarabic.ae/20221121/مقتل-فلسطيني-بعد-إصابته-بجروح-بالغة-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-جنين-1070375810.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
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قتل فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي الليلة، وأصيب عشرات الأشخاص في المواجهات.
رام الله - سبوتنيك
. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد طفل الليلة وأصيب أربعة شبان برصاص جيش الاحتلال الحي أحدهم بصورة حرجة وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة مقتل الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في القلب.
وأول أمس الإثنين، قتل شاب فلسطيني
، وأصيب أربعة آخرون بجروح، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحوهم، عقب اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن مواطنا قتل متأثرا بجروح حرجة، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، في جنين.
وأعلنت مصادر فلسطينية محلية أن محمود السعدي (17 عاما)، أصيب بجراح حرجة في بطنه برصاص الجيش الإسرائيلي؛ حيث نقل إلى مستشفى "ابن سينا" في جنين.