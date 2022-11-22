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https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-ما-لا-يقل-عن-36-شخصا-في-حريق-بمصنع-في-الصين-فيديو-1070406762.html
مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع بالصين.. فيديو
مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع بالصين.. فيديو
لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق بمصنع في مقاطعة خنان الصينية، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T01:02+0000
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الصين
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وأفادت محطة "CGTN" الرسمية، أن الحادث وقع في مدينة أنيانغ. مشيرة إلى أن شخصين أصيبا ومازال اثنان آخران مفقودين.وأكدت الإعلام الصيني أنه تمت السيطرة على الحريق.
الصين
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الصين

مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع بالصين.. فيديو

01:02 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / XINHUA
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لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق بمصنع في مقاطعة خنان الصينية، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.
وأفادت محطة "CGTN" الرسمية، أن الحادث وقع في مدينة أنيانغ. مشيرة إلى أن شخصين أصيبا ومازال اثنان آخران مفقودين.
وأكدت الإعلام الصيني أنه تمت السيطرة على الحريق.
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