https://sputnikarabic.ae/20221122/مقتل-ما-لا-يقل-عن-36-شخصا-في-حريق-بمصنع-في-الصين-فيديو-1070406762.html
مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع بالصين.. فيديو
مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع بالصين.. فيديو
لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق بمصنع في مقاطعة خنان الصينية، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T01:02+0000
2022-11-22T01:02+0000
2022-11-22T01:03+0000
الصين
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وأفادت محطة "CGTN" الرسمية، أن الحادث وقع في مدينة أنيانغ. مشيرة إلى أن شخصين أصيبا ومازال اثنان آخران مفقودين.وأكدت الإعلام الصيني أنه تمت السيطرة على الحريق.
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا خلال حريق في مصنع بالصين.. فيديو
01:02 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 22.11.2022) تابعنا عبر
لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق بمصنع في مقاطعة خنان الصينية، وفقا لوسائل إعلام رسمية صينية.
وأفادت محطة "CGTN" الرسمية، أن الحادث وقع في مدينة أنيانغ. مشيرة إلى أن شخصين أصيبا ومازال اثنان آخران مفقودين
.
وأكدت الإعلام الصيني أنه تمت السيطرة على الحريق.