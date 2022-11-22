https://sputnikarabic.ae/20221122/ملك-المغرب-عقد-تحالف-الحضارات-على-أرض-أفريقية-إشارة-إلى--توجه-مشترك-نحو-تحالف-للسلام-1070426304.html

ملك المغرب: العيش المشترك يواجه تهديدات بشكل يومي وغالبا ما يتم توظيف الديانات لأغراض غير بريئة

ملك المغرب: العيش المشترك يواجه تهديدات بشكل يومي وغالبا ما يتم توظيف الديانات لأغراض غير بريئة

أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على تزايد الأسباب والدوافع التي كانت وراء إنشاء تحالف الحضارات، مشددا على أنه "لم يسبق لحضارتنا أن كانت معرضة لمثل هذا... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T12:15+0000

2022-11-22T12:15+0000

2022-11-22T12:26+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067789608_0:95:1064:694_1920x0_80_0_0_a856431a2a56f76440da66c09eb24225.jpg

وقال في رسالة وجهها، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركين في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات، الذي افتتح صباح اليوم في مدينة فاس، إن "أشكال التطرف باتت تهيمن على النقاشات وتقصي الخطابات المعتدلة؛ وغالبا ما يتم توظيف الديانات لأغراض غير بريئة، ناهيك عما تتعرض له من وصم وتوصيفات مسيئة"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتابع، مؤكدًا أن "الشعبوية تثير القلاقل والاضطرابات داخل المجتمعات، وتختلق الأسئلة دون الإجابة عنها، لا لشيء سوى لتوظيف الهجرة كفزاعة وأداة انتخابية وجعل المهاجر كبش فداء".وأوضح أن "جائحة (كوفيد-19) جاءت لتعلن عن عودة الانعزالية والانغلاق على الذات، في الوقت الذي كان يجب أن تشكل فرصة لترسيخ الوعي بالمصير المشترك".وأضاف أنه "نادرا ما كان الآخر مثار ارتياب وشك مثلما هو اليوم، بل نادرا ما كان يستخدم كل سبب مفتعل لإثارة مشاعر الخوف والكراهية وتأجيجها كما هو الشأن اليوم، وأنه بينما ينتج كوكبنا ما يكفي من الموارد لإطعام البشرية كلها، صار انعدام الأمن الغذائي يشكل تهديدا للعالم".وشدد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على أن "الإرهاب ينتعش من نزوعات الانفصال ويتحين الفرصة، حيثما يساهم انعدام الاستقرار السياسي في تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا أن "الوقت مناسب دوما للحديث عن السلام، لا بوصفه نقيضا للنزاع والصراع فحسب، بل بما هو رؤية للعالم، وعلاقة تفاعل مع الآخر، ولا شك أن تحالف الحضارات يعد ركيزة قوية للسلام وفق هذا المنظور".وأضاف أن "الحوار بخلاف الحروب التي تعرف بدايتها دون أي إمكانية للتكهن بنهايتها، يعد نجاحا في حد ذاته وفي جوهره، وفي ظل تجدد النزاعات والصراعات، يبقى الحوار مفتوحا على مآلات إيجابية، فحتى إن لم يفلح في تسوية الخلافات، فحسبه أنه يعزز التعارف".واعتبر أن "عقد تحالف الأمم المتحدة للحضارات اليوم، الدورة التاسعة لمنتداه العالمي، على أرض أفريقية يعطي إشارة قوية لاستمراريته وبعده الكوني، وأنه يلتئم حول توجه مشترك للمضي قدما نحو "تحالف للسلام"، ولبلوغ هدف مشترك يتمثل في الاستجابة لمطلب "العيش المشترك" في ظل "قيم الكرامة الإنسانية".وأوضح أن "المملكة المغربية انخرطت في تحالف الحضارات، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للتحالف، في جميع المعارك التي خاضتها المنظمة لأسباب جوهرية نابعة من صميم هوية المغرب القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ولأسباب ترتبط بالتزامات المغرب، بالنظر إلى أن قيم التحالف والمثل العليا التي يدافع عنها والنموذج الذي يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده".وأشار العاهل المغربي إلى أنه "وقع نداء القدس بمعية البابا فرنسيس، الذي يدعو إلى المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارها أرضا للقاء بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ورمزا للتعايش السلمي والحوار والاحترام المتبادل"، مؤكدا أن "المغرب يعد حليفا محوريا في محاربة الإرهاب، وشريكا موثوقا به في جهود التصدي للتغيرات المناخية، وفاعلا مسؤولا في مجال تدبير الهجرة الى جانب انخراط المغرب في جميع مجالات عمل التحالف، سواء تعلق الأمر بتعزيز العمل متعدد الأطراف، أو بتأهيل الشباب وبث روح المسؤولية فيهم، أو بتمكين المرأة وإبراز دورها باعتبارها فاعلا في مجال السلام والأمن".وأضاف أنه "في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية، والتي ننكب فيها على التصدي للتغيرات المناخية، ومحاربة الإرهاب، ونبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والطاقي والغذائي، ومن أجل التنمية بصفة عامة، ينبغي لنا أن نعود إلى ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك، من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها".ويشارك في أعمال المنتدى العالمي لتحالف الحضارات، الذي يستمر على مدى يومين، نحو 40 وزيرا ورئيسا ومسئولا من المنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، إلى جانب نحو ألف مشارك من مختلف دول العالم.

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي