https://sputnikarabic.ae/20221122/منظمة-التعاون-الاقتصادي-والتنمية-تحسن-توقعاتها-لأداء-الاقتصاد-الروسي-1070441695.html
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 مقارنة بتقريرها الصادر في سبتمبر/ أيلول، لكنها خفضته لعام 2023،... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T16:59+0000
2022-11-22T16:59+0000
2022-11-22T16:59+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. تتوقع المنظمة الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.9% في عام 2022 وبنسبة 5.6% في عام 2023، وفقا لتقرير نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين توقعت في سبتمبر أن ينخفض بنسبة 5.5% و4.5% للعامين على التوالي.فيما يتعلق بالدول الأخرى، حسنت المنظمة أيضا توقعاتها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2022 من 1.5% في سبتمبر إلى 1.8% في تقرير نوفمبر، ولإسبانيا من 4.4% إلى 4.7%.وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيحقق الاقتصاد الإسباني زيادة أكبر بشكل ملحوظ من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، التي ستسجل معدل نمو متوقع يبلغ 1.8% في عام 2022، وكذلك فرنسا وإيطاليا، بنسبة 2.6% و3.7% على التوالي.في الوقت نفسه، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن صعود الاقتصاد الصيني في عام 2023 سيكون أكثر اعتدالا قليلا مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر البالغة 4.6%.وأشارت المنظمة إلى أن هذا التغيير في التوقعات يرجع إلى النمو البطيء المحتمل للصادرات العالمية في العام المقبل والتأثير طويل الأمد للجائحة على سلاسل التوريد، مضيفة أن الوضع من المرجح أن يتحسن في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221122/تقرير-الاقتصاد-البريطاني-سيكون-الأسوأ-أداء-بين-الدول-المتقدمة-1070437864.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي
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حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 مقارنة بتقريرها الصادر في سبتمبر/ أيلول، لكنها خفضته لعام 2023، وفقا لتقريرها الصادر اليوم الثلاثاء.
موسكو - سبوتنيك
. تتوقع المنظمة الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.9% في عام 2022 وبنسبة 5.6% في عام 2023، وفقا لتقرير نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين توقعت في سبتمبر أن ينخفض بنسبة 5.5% و4.5% للعامين على التوالي.
فيما يتعلق بالدول الأخرى، حسنت المنظمة أيضا توقعاتها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2022 من 1.5% في سبتمبر إلى 1.8% في تقرير نوفمبر، ولإسبانيا من 4.4% إلى 4.7%.
وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيحقق الاقتصاد الإسباني زيادة أكبر بشكل ملحوظ من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك ألمانيا
، التي ستسجل معدل نمو متوقع يبلغ 1.8% في عام 2022، وكذلك فرنسا وإيطاليا، بنسبة 2.6% و3.7% على التوالي.
في الوقت نفسه، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن صعود الاقتصاد الصيني في عام 2023 سيكون أكثر اعتدالا قليلا مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر البالغة 4.6%.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التغيير في التوقعات يرجع إلى النمو البطيء المحتمل للصادرات العالمية
في العام المقبل والتأثير طويل الأمد للجائحة على سلاسل التوريد، مضيفة أن الوضع من المرجح أن يتحسن في عام 2024.