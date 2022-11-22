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ميسي: الهزيمة في كأس العالم أمام السعودية "ضربة قاصمة"
ميسي: الهزيمة في كأس العالم أمام السعودية "ضربة قاصمة"
علق نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، على الخسارة التاريخية والمفاجئة أمام السعودية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022. 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T16:51+0000
2022-11-22T16:51+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
منتخب السعودية لكرة القدم
ليونيل ميسي
منوعات
مجتمع
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وقال ميسي في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "إنها ضربة قاسية جدًا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة".وأضاف: "يجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك".وتابع: "لا أعذار للخسارة، يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، لم نخسر منذ فترة طويلة، والآن علينا أن نظهر أننا أقوياء".وأردف: "كنا نعلم أن منتخب السعودية يضم لاعبين جيدين، يحرك الكرة بشكل جيد، لقد افتقدنا تسريع الإيقاع أمامه وأهدافهم جاءت في 5 دقائق فقط من أخطاء دفاعية".وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة وحماسية.ويأتي المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني والبولندي والمكسيكي في المجموعة الثالثة بكأس العالم.ومن المقرر أن تلعب الأرجنتين مباراتها الثانية ضد المكسيك يوم السبت المقبل، بينما تواجه السعودية، بولندا في نفس اليوم.
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022, منتخب السعودية لكرة القدم, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, منتخب السعودية لكرة القدم, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع

ميسي: الهزيمة في كأس العالم أمام السعودية "ضربة قاصمة"

16:51 GMT 22.11.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال مواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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علق نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، على الخسارة التاريخية والمفاجئة أمام السعودية، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وقال ميسي في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "إنها ضربة قاسية جدًا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة".
وأضاف: "يجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك".
وتابع: "لا أعذار للخسارة، يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، لم نخسر منذ فترة طويلة، والآن علينا أن نظهر أننا أقوياء".
وأردف: "كنا نعلم أن منتخب السعودية يضم لاعبين جيدين، يحرك الكرة بشكل جيد، لقد افتقدنا تسريع الإيقاع أمامه وأهدافهم جاءت في 5 دقائق فقط من أخطاء دفاعية".
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وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة وحماسية.
ويأتي المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني والبولندي والمكسيكي في المجموعة الثالثة بكأس العالم.
ومن المقرر أن تلعب الأرجنتين مباراتها الثانية ضد المكسيك يوم السبت المقبل، بينما تواجه السعودية، بولندا في نفس اليوم.
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