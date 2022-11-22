https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-ببعض-المعاملات-المتعلقة-باستيراد-النفط-الروسي-إلى-بلغاريا-وكرواتيا-ودول-الاتحاد-1070448667.html

واشنطن تسمح ببعض المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا وكرواتيا ودول الاتحاد الأوروبي

واشنطن تسمح ببعض المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا وكرواتيا ودول الاتحاد الأوروبي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في إرشادات محدثة إن الولايات المتحدة أذنت بمعاملات تتعلق باستيراد النفط الروسي إلى بلغاريا أو كرواتيا أو أي عضو غير ساحلي في... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T23:03+0000

2022-11-22T23:03+0000

2022-11-22T23:03+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

سوق النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال التوجيه يوم الثلاثاء: "يأذن الترخيص العام رقم 56 ببعض المعاملات المتعلقة باستيراد النفط الروسي إلى جمهورية بلغاريا أو جمهورية كرواتيا أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الساحلية كما هو موضح في لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2022/879 المؤرخة 3 يونيو/ حزيران 2022".وتضمنت لائحة الاتحاد الأوروبي، التي تم تبنيها في يونيو/ حزيران، العديد من الإعفاءات فيما يتعلق ببلغاريا وكرواتيا وأي دول أعضاء غير ساحلية في الاتحاد الأوروبي، والتي تم دمجها في الإرشادات الأمريكية المنشورة حديثا بشأن تنفيذ سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي.وعلى وجه التحديد، تم تفويض بلغاريا بتنفيذ الصفقات المبرمة قبل عقود 4 يونيو/ حزيران لشراء أو استيراد أو نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحرا من روسيا بين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.وأذن لكرواتيا بشراء أو استيراد أو نقل زيت الغاز الفراغي المنشأ في روسيا، إذا لم تتوفر إمدادات بديلة من زيت الغاز الفراغي، بين 5 فبراير/ شباط 2023 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.واعتبارا من 5 ديسمبر/ كانون الأول، رخص الاتحاد الأوروبي أيضا لأي عضو غير ساحلي في الكتلة بشراء النفط الروسي المنقول بحرا إذا توقفت إمدادات النفط الخام عن طريق خط الأنابيب من روسيا حتى يتم استعادة الإمدادات أو حتى يحكم مجلس الاتحاد الأوروبي بإنهاء هذا الإعفاء.

https://sputnikarabic.ae/20221121/نوفاك-موسكو-لا-تخطط-لتوريد-المنتجات-النفطية-للدول-التي-تضع-سقفا-لسعر-النفط-الروسي-1070403030.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط