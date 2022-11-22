https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-نعارض-أي-عمل-عسكري-يزعزع-استقرار-سوريا-1070407999.html

واشنطن: نعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار سوريا

واشنطن: نعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار سوريا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، مضيفةً أن واشنطن أبلغت... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-22T06:10+0000

2022-11-22T06:10+0000

2022-11-22T06:10+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "قمنا بحثّ تركيا على عدم القيام بمثل هذه العمليات، تمامًا كما حثثنا شركاءنا السوريين على عدم الهجمات أو التصعيد".وأضاف: "نواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا أو ينتهك سيادة العراق من خلال عمليات عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية".وأردف برايس أن واشنطن أبلغت أنقرة مخاوفها بشأن تأثير مثل هذه العمليات على الحرب ضد "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).وتابع: "كما نعارض الهجمات الأخيرة على جنوب تركيا والتي أدت إلى مقتل عدة مدنيين".ويوم الأحد، نفذت تركيا عملية جوية شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.والاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" من الشمال السوري، على قضاء قارقامش في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا.

https://sputnikarabic.ae/20221122/لافرنتييف-يدعو-تركيا-إلى-ضبط-النفس-وعدم-استخدام-القوة-المفرطة-في-سوريا-1070407153.html

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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني