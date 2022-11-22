https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-وحلفاؤها-يسعون-للاتفاق-حول-مستوى-سقف-سعر-النفط-الروسي-المقترح-1070443646.html
واشنطن وحلفاؤها يسعون للاتفاق حول مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح
واشنطن وحلفاؤها يسعون للاتفاق حول مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح
كشفت مصادر مطلعة على مباحثات مجموعة الدول السبع، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى التوصل لاتفاق، غدا الأربعاء، حول مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح،... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T17:50+0000
2022-11-22T17:50+0000
2022-11-22T17:50+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن المصادر قولهم إن "واشنطن وحلفاءها يسعون إلى التوصل لاتفاق حول مستوى سقف سعر النفط الروسي غدًا الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون تحديده حول 60 دولارا للبرميل".وأضافت المصادر أن سقف السعر المقترح لا يزال من الممكن أن يصل إلى 70 دولارا للبرميل.ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا في وقت لاحق غدا لمندوبي جميع الدول الأعضاء به لاتخاذ قرار بشأن سقف سعر النفط الروسي المقترح أيضًا.وأوضحت أنه سيجري تصويت على الأمر في كلتا الكتلتين، وفي حالة التوصل إلى اتفاق محدد من المفترض أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 5 ديسمبر المقبل.وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن القرار يهدف إلى تقييد قدرة روسيا على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وعدم خنق سوق النفط العالمية في الوقت ذاته.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها.
https://sputnikarabic.ae/20220902/خبير-نفط-يوضح-لماذا-سيفشل-الغرب-في-تحديد-سقف-سعري-للنفط-الروسي-والالتزام-به-1067184573.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
واشنطن وحلفاؤها يسعون للاتفاق حول مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح
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كشفت مصادر مطلعة على مباحثات مجموعة الدول السبع، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون إلى التوصل لاتفاق، غدا الأربعاء، حول مستوى سقف سعر النفط الروسي المقترح، قبل بدء تطبيقه المفترض في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
واشنطن - سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن المصادر قولهم إن "واشنطن وحلفاءها يسعون إلى التوصل لاتفاق حول مستوى سقف سعر النفط الروسي غدًا الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون تحديده حول 60 دولارا للبرميل".
وأضافت المصادر أن سقف السعر المقترح لا يزال من الممكن أن يصل إلى 70 دولارا للبرميل.
ووفقا للصحيفة، من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا في وقت لاحق غدا لمندوبي جميع الدول الأعضاء به لاتخاذ قرار بشأن سقف سعر النفط
الروسي المقترح أيضًا.
وأوضحت أنه سيجري تصويت على الأمر في كلتا الكتلتين، وفي حالة التوصل إلى اتفاق محدد من المفترض أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 5 ديسمبر المقبل.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن القرار يهدف إلى تقييد قدرة روسيا على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وعدم خنق سوق النفط العالمية في الوقت ذاته.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن الأسقف المصطنعة لأسعار النفط
ستؤدي لا محالة إلى تدهور مناخ الاستثمار في مجال الطاقة العالمي، ثم بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع العجز العالمي في مصادر الطاقة، ونمو أسعارها.