https://sputnikarabic.ae/20221122/وزير-الأمن-الداخلي-الإسرائيلي-عن-خليفته-المرتقب-بن-غفير-لا-يفهم-ما-يقول-1070424329.html

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن خليفته المرتقب بن غفير: لا يفهم ما يقول

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن خليفته المرتقب بن غفير: لا يفهم ما يقول

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف خليفته المرتقب عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير، على خلفية عزمه إدخال تغييرات في جهاز الشرطة بحيث تخضع كليا... 22.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-22T11:21+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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وقال بارليف في تصريحات للإذاعة العبرية العامة: "من يتحدث عن تغيير التعليمات الخاصة بفتح النار وتغيير صلاحيات الوزير لا يفهم ما يقوله".وأضاف: "قبل بضعة أسابيع هاجم المستوطنون مقاتلين (إسرائيليين)، يزعجني حقا أنه سيكون هناك أشخاص في الوزارة يدعمون المهاجمين"، في إشارة إلى كون بن غفير مستوطن في الأساس.وأكد بارليف أن بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) سيكون وزيرا للأمن الداخلي، لكنه "ليس لديه خلفية، ولم يقم بإدارة أي شيء في حياته ولا يفهم التسلسل الهرمي للقيادة في الشرطة".وبحسب تفاهمات بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنيتاهو الذي يجري مفاوضات لتشيكل حكومته، وبن غفير، سيتم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي على حساب القائد العام للشرطة، من خلال تغيير "مرسوم الشرطة" وهو القانون الذي يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي.وأمس الاثنين، قال بارليف في تغريدات على تويتر، إن تلك التفاهمات هي "وصفة لتدمير جهاز الشرطة"، والتدخل السياسي في عملها.وعلى قدم وساق، يجري نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، مفاوضات لتكشيل حكومته، التي يتوقع أن تضم وجوها من أقصى اليمين الإسرائيلي.ولطالما تسبب بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في توتير الأوضاع الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك في مدينة القدس، من خلال مشاركته في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.ويسعى بن غفير الذي يعيش وأسرته في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل للحصول على منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تبعات ذلك، لا سيما وأن الرجل صرح بأنه سيعمل على تخفيف إجراءات إطلاق النار من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية.

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