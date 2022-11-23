https://sputnikarabic.ae/20221123/أردوغان-يعلن-أن-العمليات-العسكرية-التركية-شمالي-سوريا-والعراق-هي-البداية-فقط-1070459725.html
أردوغان يعلن أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي "البداية فقط"
أردوغان يعلن أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي "البداية فقط"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن عمليات القوات المسلحة التركية شمالي سوريا والعراق هي "مجرد البداية". 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:48+0000
2022-11-23T09:48+0000
2022-11-23T10:00+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وأضاف أردوغان خلال اجتماع للحزب الحاكم "عملياتنا التي بدأت ليست سوى بداية إجراءات ضمان أمن حدودنا".وتابع الرئيس التركي: "رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة: لن تنجحوا".وأشار أردوغان: "القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها".وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.وقال آكار إن "عملية "المخلب السيف" العسكرية مستمرة"، مؤكدا "استهداف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وتابع آكار: "هدفنا هو الإرهابيون وهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة"، مردفا: "حان وقت المحاسبة".وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".
https://sputnikarabic.ae/20221123/تركيا-تعلن-استمرار-عملية-المخلب-السيف-وقصف-471-موقعا-وتحييد-254-إرهابيا-1070458129.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعلن أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي "البداية فقط"
09:48 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن عمليات القوات المسلحة التركية شمالي سوريا والعراق هي "مجرد البداية".
وأضاف أردوغان خلال اجتماع للحزب الحاكم "عملياتنا التي بدأت ليست سوى بداية إجراءات ضمان أمن حدودنا".
وتابع الرئيس التركي: "رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة: لن تنجحوا".
وأشار أردوغان: "القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها".
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار
، اليوم الأربعاء، "تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 هدفا" خلال عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.
وقال آكار إن "عملية "المخلب السيف" العسكرية مستمرة"، مؤكدا "استهداف 471 موقعا وتحييد 254 إرهابيا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وتابع آكار: "هدفنا هو الإرهابيون وهم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة"، مردفا: "حان وقت المحاسبة".
وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني
وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم "القصف العقابي".