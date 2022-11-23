https://sputnikarabic.ae/20221123/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-1350-دولارا-لكل-ألف-متر-مكعب-1070455005.html

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1400 دولار لكل ألف متر مكعب

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1400 دولار لكل ألف متر مكعب

ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الأربعاء، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 12.3% لتتجاوز 1400 دولار لكل ألف متر مكعب. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T08:21+0000

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2022-11-23T08:30+0000

العالم

اقتصاد

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وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1367.6 دولارا لكل ألف متر مكعب (+7.3 %)، اعتبارا من الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، واعتبارا من الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، بلغت الأسعار 1415.9 دولارا (+ 11.1%)، وقبل بضع دقائق وصلت إلى 1430.4 دولارا (+ 12.3%) لكل ألف متر مكعب.وتسارعت تكلفة الغاز بشكل حاد في النمو في اليوم السابق بعد إعلان شركة "غازبروم" عن خفض محتمل في إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحا تشريعيا بشأن إدخال آلية للحد من ارتفاعات أسعار الغاز في TTF (أكبر مركز أوروبي، يقع في هولندا) لمدة عام واحد، والتي سوف يتم تشغيلها تلقائيا إذا لزم الأمر.واعتبارا من 2 نوفمبر، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية إلى 95.02%، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقا لحسابات الوكالة بناء على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولارا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

https://sputnikarabic.ae/20221122/المفوضية-الأوروبية-تقترح-آلية-للحد-من-الزيادات-الحادة-في-أسعار-الغاز-لمدة-عام-1070438272.html

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