https://sputnikarabic.ae/20221123/ألمانيا-تفرض-ضرائب-على-أرباح-شركات-النفط-بتوجيه-من-الاتحاد-الأوروبي--1070482804.html
ألمانيا تفرض ضرائب على أرباح شركات النفط بتوجيه من الاتحاد الأوروبي
ألمانيا تفرض ضرائب على أرباح شركات النفط بتوجيه من الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة تبلغ نسبتها 33%، بناء على توصية من الاتحاد... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T17:19+0000
2022-11-23T17:19+0000
2022-11-23T17:19+0000
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وبحسب صحيفة "welt"، فإن وزارة المالية الألمانية تعمل على فرض ضريبة بنسبة 33% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تحققت في عامي 2022 و2023 والتي تزيد بنسبة 20% عن متوسط الأرباح في الفترة الواقعة بين عامي 2018-2021.وتعمل السلطات الألمانية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم وتكرير النفط.يذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد أفادت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني بعزم السلطات الألمانية إنفاق ما يقرب من 83 مليار يورو للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
ألمانيا تفرض ضرائب على أرباح شركات النفط بتوجيه من الاتحاد الأوروبي
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أعلنت وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لمؤسسات النفط والغاز بقيمة تبلغ نسبتها 33%، بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب صحيفة "welt"
، فإن وزارة المالية الألمانية تعمل على فرض ضريبة بنسبة 33% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، فرض ضرائب على أرباح الشركات التي تحققت في عامي 2022 و2023 والتي تزيد بنسبة 20% عن متوسط الأرباح في الفترة الواقعة بين عامي 2018-2021.
وتعمل السلطات الألمانية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والفحم وتكرير النفط.
وحددت المذكرة عائدات ضريبية جديدة التي قدرت الوزارة الألمانية قيمتها بأكثر من 10 مليارات يورو، التي سوف تخصص لتغطية الإنفاق الحكومي على حزمة من المساعدات لخفض أسعار الكهرباء في البلاد.
يذكر أن وكالة "رويترز" كانت قد أفادت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني بعزم السلطات الألمانية إنفاق ما يقرب من 83 مليار يورو للحد من الارتفاع المتزايد في أسعار الغاز والكهرباء في عام 2023.