https://sputnikarabic.ae/20221123/ألمانيا-تنفي-تصريحات-جونسون-بأنها-تمنت-انهيارا-سريعا-لأوكرانيا-1070482173.html
ألمانيا تنفي تصريحات جونسون بأنها "تمنت انهيارا سريعا لأوكرانيا"
ألمانيا تنفي تصريحات جونسون بأنها "تمنت انهيارا سريعا لأوكرانيا"
نفت الحكومة الألمانية بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، أنها تمنت لأوكرانيا "هزيمة سريعة أمام روسيا"، بعد أن ادعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أنها... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T16:55+0000
2022-11-23T16:55+0000
2022-11-23T16:55+0000
أخبار ألمانيا
بريطانيا
بوريس جونسون
أخبار أوكرانيا
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قال جونسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أذيعت اليوم الأربعاء: "كانت وجهة النظر الألمانية في مرحلة ما، أنه إذا كان سيحدث (بدء العملية العسكرية الروسية)، وهو ما سيكون كارثة، فسيكون من الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تنهار أوكرانيا".وأضاف: "لم أستطع دعم ذلك، اعتقدت أن هذه طريقة كارثية للنظر إلى الأمر، لكن يمكنني أن أفهم سبب تفكيرهم وشعورهم كما فعلوا. سعت ألمانيا بسرعة إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية منذ (بدء العملية العسكرية)".من جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت ذلك خلال مؤتمر صحفي يومي، قائلا إن المستشار أولاف شولتس أعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية، مضيفا أن الحقائق تتعارض مع ما زعمه جونسون في المقابلة.جادل هيبستريت أيضا بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يتعارض مع مبدأها القديم المتمثل في عدم إرسال أسلحة إلى منطقة الصراع. وقال إن الحكومة الألمانية تعتقد دائما أنه لا ينبغي السماح لروسيا بالانتصار.
https://sputnikarabic.ae/20221011/ألمانيا-تسلم-أوكرانيا-منظومة-الدفاع-الجوي-إيريس-تي-1068905172.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, بريطانيا, بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, بريطانيا, بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا
ألمانيا تنفي تصريحات جونسون بأنها "تمنت انهيارا سريعا لأوكرانيا"
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نفت الحكومة الألمانية بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، أنها تمنت لأوكرانيا "هزيمة سريعة أمام روسيا"، بعد أن ادعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أنها أرادت "أن ينتهي الأمر برمته بسرعة".
قال جونسون في مقابلة مع شبكة
"سي إن إن" أذيعت اليوم الأربعاء: "كانت وجهة النظر الألمانية في مرحلة ما، أنه إذا كان سيحدث (بدء العملية العسكرية الروسية)، وهو ما سيكون كارثة، فسيكون من الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تنهار أوكرانيا".
وأضاف: "لم أستطع دعم ذلك، اعتقدت أن هذه طريقة كارثية للنظر إلى الأمر، لكن يمكنني أن أفهم سبب تفكيرهم وشعورهم كما فعلوا. سعت ألمانيا بسرعة إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية
منذ (بدء العملية العسكرية)".
من جانبه نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت ذلك خلال مؤتمر صحفي يومي، قائلا إن المستشار أولاف شولتس أعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بعد أربعة أيام من بدء العملية الروسية، مضيفا أن الحقائق تتعارض مع ما زعمه جونسون
في المقابلة.
جادل هيبستريت أيضا بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة يتعارض مع مبدأها القديم المتمثل في عدم إرسال أسلحة إلى منطقة الصراع. وقال إن الحكومة الألمانية تعتقد دائما أنه لا ينبغي السماح لروسيا بالانتصار.