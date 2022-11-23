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أمريكا واليونان وألمانيا تدين عملية القدس وتعلن التضامن مع إسرائيل
أمريكا واليونان وألمانيا تدين عملية القدس وتعلن التضامن مع إسرائيل
أدانت هيئات دبلوماسية التفجيرات التي وقعت بالقرب من محطة حافلات عامة في مدينة القدس، صباح اليوم الأربعاء. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T09:15+0000
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وأكدت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إدانة "التفجيرين الإرهابيين"، ولفتت إلى أنها "تراقب الوضع عن كثب".وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليونانية، أدانت العملية ووصفتها بـ"العمل الإرهابي"، وأكدت أنها "تقف بقوة متضامنة مع الحكومة والشعب الإسرائيلي".ومن جانبه أكد السفير الألماني في إسرائيل على ضرورة "تقديم المسؤولين إلى العدالة".وشهدت مدينة القدس، صباح اليوم، انفجارين متتاليين بالقرب من محطة حافلات عامة، وجاءت الحصيلة النهائية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية قتيلا واحدا و22 مصابا بينهم حالة ميؤوس منها و2 في حالة خطيرة.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".وأغلقت السلطات الإسرائيلية عقب الانفجارين شوارع رئيسية في مدينة القدس، وكذلك أغلقت طرقا تؤدي إلى المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مقتل-إسرائيلي-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-جراء-انفجار-محطة-حافلات-بالقدس-1070452782.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, اليونان, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا واليونان وألمانيا تدين عملية القدس وتعلن التضامن مع إسرائيل
09:15 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أدانت هيئات دبلوماسية التفجيرات التي وقعت بالقرب من محطة حافلات عامة في مدينة القدس، صباح اليوم الأربعاء.
وأكدت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إدانة "التفجيرين الإرهابيين"، ولفتت إلى أنها "تراقب الوضع عن كثب".
وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليونانية، أدانت العملية ووصفتها بـ"العمل الإرهابي"، وأكدت أنها "تقف بقوة متضامنة مع الحكومة والشعب الإسرائيلي".
ومن جانبه أكد السفير الألماني في إسرائيل على ضرورة "تقديم المسؤولين إلى العدالة".
وشهدت مدينة القدس، صباح اليوم، انفجارين متتاليين بالقرب من محطة حافلات عامة، وجاءت الحصيلة النهائية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية قتيلا واحدا و22 مصابا بينهم حالة ميؤوس منها و2 في حالة خطيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحًا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة".
وحسب بيان الشرطة، يواصل خبراء المتفجرات مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامناً مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية "رفع مستوى حالة التأهب في مدينة القدس"، مؤكدة أنه "سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقا اعتمادا على تقييم الوضع".
وأغلقت السلطات الإسرائيلية عقب الانفجارين شوارع رئيسية في مدينة القدس، وكذلك أغلقت طرقا تؤدي إلى المدينة.