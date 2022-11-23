https://sputnikarabic.ae/20221123/إسبانيا-تصف-اقتراح-بروكسل-بتحديد-سقف-مؤقت-لسعر-الغاز-بـالمهزلة-1070482346.html

إسبانيا تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف مؤقت لسعر الغاز بـ"المهزلة"

إسبانيا تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف مؤقت لسعر الغاز بـ"المهزلة"

اعتبرت الحكومة الإسبانية أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز يمثل استهزاء بالعالم، معربة عن معارضتها الشديدة لمثل هذه المقترحات. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T17:11+0000

2022-11-23T17:11+0000

2022-11-23T17:11+0000

اقتصاد

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068388658_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_ec4ee9344987e837dd69aadef8d73035.jpg

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها تيريسا ريبيرا، وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".وقالت ريبيرا إن مدريد طلبت من المفوضية الأوروبية وضع مقترح بهذا الشأن، لكنها تفاجأت بما وصفته بـ "المهزلة"، في إشارة إلى مقترح بروكسل بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز.ولفتت الوزيرة الإسبانية إلى أن هذا المقترح سيأتي بنتائج عكسية وسيؤدي إلى زيادة الأسعار، إضافة إلى أنه يمثل خطرا على السياسات الخاصة بالسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أنها ستعارض ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، يوم الخميس.يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الثلاثاء، أن يتم وضع آلية مؤقتة لضبط الأسعار في سوق الغاز المرجعي بالاتحاد الأوروبي.لكن المقترح الأوروبي تضمن شروطا قاسية لإقناع الأعضاء المترددين بتبني هذه الآلية، وهو ما جعل الوزيرة الإسبانية تدعو بروكسل لتقديم ما وصفته بـ "اقتراح جاد حتى لا تتوقف مدريد عن دعم مقترحات أخرى قد تكون مهمة بالنسبة للمفوضية".ولفتت الوكالة إلى أن الآلية تهدف إلى تحديد سقف الأسعار على العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.وبحسب المقترح سيكون ذلك في "بورصة الغاز" الأوروبية التي تمثل مرجعا لغالبية التعاملات في الاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20221021/الاتحاد-الأوروبي-يضع-تدابير-لخفض-أسعار-الغاز-1069311617.html

https://sputnikarabic.ae/20221108/إعلام-غربي-ينقل-إدراك-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-جدوى-فرض-سقف-على-أسعار-الغاز-1069948649.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي