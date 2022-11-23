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https://sputnikarabic.ae/20221123/إسبانيا-تصف-اقتراح-بروكسل-بتحديد-سقف-مؤقت-لسعر-الغاز-بـالمهزلة-1070482346.html
إسبانيا تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف مؤقت لسعر الغاز بـ"المهزلة"
إسبانيا تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف مؤقت لسعر الغاز بـ"المهزلة"
اعتبرت الحكومة الإسبانية أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز يمثل استهزاء بالعالم، معربة عن معارضتها الشديدة لمثل هذه المقترحات. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T17:11+0000
2022-11-23T17:11+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها تيريسا ريبيرا، وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".وقالت ريبيرا إن مدريد طلبت من المفوضية الأوروبية وضع مقترح بهذا الشأن، لكنها تفاجأت بما وصفته بـ "المهزلة"، في إشارة إلى مقترح بروكسل بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز.ولفتت الوزيرة الإسبانية إلى أن هذا المقترح سيأتي بنتائج عكسية وسيؤدي إلى زيادة الأسعار، إضافة إلى أنه يمثل خطرا على السياسات الخاصة بالسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أنها ستعارض ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، يوم الخميس.يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الثلاثاء، أن يتم وضع آلية مؤقتة لضبط الأسعار في سوق الغاز المرجعي بالاتحاد الأوروبي.لكن المقترح الأوروبي تضمن شروطا قاسية لإقناع الأعضاء المترددين بتبني هذه الآلية، وهو ما جعل الوزيرة الإسبانية تدعو بروكسل لتقديم ما وصفته بـ "اقتراح جاد حتى لا تتوقف مدريد عن دعم مقترحات أخرى قد تكون مهمة بالنسبة للمفوضية".ولفتت الوكالة إلى أن الآلية تهدف إلى تحديد سقف الأسعار على العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.وبحسب المقترح سيكون ذلك في "بورصة الغاز" الأوروبية التي تمثل مرجعا لغالبية التعاملات في الاتحاد الأوروبي.
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اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

إسبانيا تصف اقتراح بروكسل بتحديد سقف مؤقت لسعر الغاز بـ"المهزلة"

17:11 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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اعتبرت الحكومة الإسبانية أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز يمثل استهزاء بالعالم، معربة عن معارضتها الشديدة لمثل هذه المقترحات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها تيريسا ريبيرا، وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".
وقالت ريبيرا إن مدريد طلبت من المفوضية الأوروبية وضع مقترح بهذا الشأن، لكنها تفاجأت بما وصفته بـ "المهزلة"، في إشارة إلى مقترح بروكسل بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز.
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ولفتت الوزيرة الإسبانية إلى أن هذا المقترح سيأتي بنتائج عكسية وسيؤدي إلى زيادة الأسعار، إضافة إلى أنه يمثل خطرا على السياسات الخاصة بالسيطرة على التضخم، مشيرة إلى أنها ستعارض ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، يوم الخميس.
يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت، أمس الثلاثاء، أن يتم وضع آلية مؤقتة لضبط الأسعار في سوق الغاز المرجعي بالاتحاد الأوروبي.
لكن المقترح الأوروبي تضمن شروطا قاسية لإقناع الأعضاء المترددين بتبني هذه الآلية، وهو ما جعل الوزيرة الإسبانية تدعو بروكسل لتقديم ما وصفته بـ "اقتراح جاد حتى لا تتوقف مدريد عن دعم مقترحات أخرى قد تكون مهمة بالنسبة للمفوضية".
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ولفتت الوكالة إلى أن الآلية تهدف إلى تحديد سقف الأسعار على العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبحسب المقترح سيكون ذلك في "بورصة الغاز" الأوروبية التي تمثل مرجعا لغالبية التعاملات في الاتحاد الأوروبي.
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