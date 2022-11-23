https://sputnikarabic.ae/20221123/إس---13-بي-صاروخ-جو---أرض-لقصف-المواقع-المحصنة-ومدارج-الطائرات-1070460273.html
"إس - 13 بي"... صاروخ "جو - أرض" لقصف المواقع المحصنة ومدارج الطائرات
"إس - 13 بي"... صاروخ "جو - أرض" لقصف المواقع المحصنة ومدارج الطائرات
يمثل الصاروخ "إس - 13 بي" أحد أنواع الصواريخ غير الموجهة، التي تطورها روسيا للطائرات الموجودة في الخدمة وطائرات المستقبل لتدمير التحصينات العسكرية، بتكلفة أقل... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T10:25+0000
2022-11-23T10:25+0000
2022-11-23T10:25+0000
رصد عسكري
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ولفت موقع "كلاشنيكوف" الروسي إلى أن تجهيز الطائرات الحربية بصواريخ غير موجهة يمكّنها من تنفيذ مهام القصف الجوي ضد أهداف أرضية متنوعة تشمل:ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "إس - 13 بي"؟وتحمل الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ بعضها موجه لتنفيذ ضربات دقيقة ضد العدو وأخرى غير موجهة لاستهداف المواقع المحصنة ومدارج الطيران.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"إس - 13 بي"... صاروخ "جو - أرض" لقصف المواقع المحصنة ومدارج الطائرات
تابعنا عبر
يمثل الصاروخ "إس - 13 بي" أحد أنواع الصواريخ غير الموجهة، التي تطورها روسيا للطائرات الموجودة في الخدمة وطائرات المستقبل لتدمير التحصينات العسكرية، بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة.
ولفت موقع
"كلاشنيكوف" الروسي إلى أن تجهيز الطائرات الحربية بصواريخ
غير موجهة يمكّنها من تنفيذ مهام القصف الجوي ضد أهداف أرضية متنوعة تشمل:
المواقع العسكرية المحمية بتحصينات خرسانية.
العتاد العسكري
الموجود في أماكن مكشوفة.
ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "إس - 13 بي"؟
المدى: يتراوح بين ألف و4 آلاف متر.
وزن الشحنة التفجيرية: 5.6 كغم.
بيئة العمل: يصلح للأجواء المتجمدة والحارة.
وتحمل الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ بعضها موجه لتنفيذ ضربات دقيقة
ضد العدو وأخرى غير موجهة لاستهداف المواقع المحصنة ومدارج الطيران.