عربي
https://sputnikarabic.ae/20221123/إس---13-بي-صاروخ-جو---أرض-لقصف-المواقع-المحصنة-ومدارج-الطائرات-1070460273.html
"إس - 13 بي"... صاروخ "جو - أرض" لقصف المواقع المحصنة ومدارج الطائرات
"إس - 13 بي"... صاروخ "جو - أرض" لقصف المواقع المحصنة ومدارج الطائرات
يمثل الصاروخ "إس - 13 بي" أحد أنواع الصواريخ غير الموجهة، التي تطورها روسيا للطائرات الموجودة في الخدمة وطائرات المستقبل لتدمير التحصينات العسكرية، بتكلفة أقل... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T10:25+0000
2022-11-23T10:25+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
ولفت موقع "كلاشنيكوف" الروسي إلى أن تجهيز الطائرات الحربية بصواريخ غير موجهة يمكّنها من تنفيذ مهام القصف الجوي ضد أهداف أرضية متنوعة تشمل:ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "إس - 13 بي"؟وتحمل الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ بعضها موجه لتنفيذ ضربات دقيقة ضد العدو وأخرى غير موجهة لاستهداف المواقع المحصنة ومدارج الطيران.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"إس - 13 بي"... صاروخ "جو - أرض" لقصف المواقع المحصنة ومدارج الطائرات

10:25 GMT 23.11.2022
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يمثل الصاروخ "إس - 13 بي" أحد أنواع الصواريخ غير الموجهة، التي تطورها روسيا للطائرات الموجودة في الخدمة وطائرات المستقبل لتدمير التحصينات العسكرية، بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة.
ولفت موقع "كلاشنيكوف" الروسي إلى أن تجهيز الطائرات الحربية بصواريخ غير موجهة يمكّنها من تنفيذ مهام القصف الجوي ضد أهداف أرضية متنوعة تشمل:
المواقع العسكرية المحمية بتحصينات خرسانية.
مدارج الطائرات.
العتاد العسكري الموجود في أماكن مكشوفة.
تجمعات الجنود.
ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "إس - 13 بي"؟
قطر الصاروخ: 122 ملم.
المدى: يتراوح بين ألف و4 آلاف متر.
طول الصاروخ: 285 سم.
وزن الصاروخ: 77 كغم.
وزن الشحنة التفجيرية: 5.6 كغم.
بيئة العمل: يصلح للأجواء المتجمدة والحارة.
© Sputnik . RIA Novostiطائرة حربية خلال إطلاق صاروخ جو أرض
طائرة حربية خلال إطلاق صاروخ جو أرض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
طائرة حربية خلال إطلاق صاروخ جو أرض
© Sputnik . RIA Novosti
وتحمل الطائرات الحربية أنواع مختلفة من الصواريخ بعضها موجه لتنفيذ ضربات دقيقة ضد العدو وأخرى غير موجهة لاستهداف المواقع المحصنة ومدارج الطيران.
© Sputnikالصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
الصاروخ المضاد للسفن أونيكس (ياخونت) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала