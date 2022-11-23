https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-مقتل-مستشار-برتبة-عقيد-بالحرس-الثوري-الإيراني-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-قرب-العاصمة-السورية-1070452263.html
إعلام: مقتل مستشار برتبة عقيد بالحرس الثوري الإيراني إثر انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية
إعلام: مقتل مستشار برتبة عقيد بالحرس الثوري الإيراني إثر انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "مقتل العقيد داود جعفري على يد عملاء الصهاينة قرب العاصمة السورية دمشق". 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T06:46+0000
2022-11-23T06:46+0000
2022-11-23T06:48+0000
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وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان لها، إن "أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داود جعفري استشهد في سوريا بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الصهيوني قرب دمشق"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد"، معربا عن "تعازيها لعائلة الشهيد وللقادة وأركان الحرس الثوري وجميع محاربي جبهة المقاومة الإسلامية".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعربت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرت أنها تمثل "انتهاكا" للقوانين الدولية.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إن "سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان".وقتل أربعة جنود في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة يوم السبت الماضي، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية. ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/إيران-تنتقد-صمت-مجلس-الأمن-بشأن-اعتداءات-إسرائيل-المتكررة-على-سوريا-1069484066.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
إعلام: مقتل مستشار برتبة عقيد بالحرس الثوري الإيراني إثر انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية
06:46 GMT 23.11.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 23.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، "مقتل العقيد داود جعفري على يد عملاء الصهاينة قرب العاصمة السورية دمشق".
وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان لها، إن "أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داود جعفري استشهد في سوريا بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الصهيوني قرب دمشق"، حسب وكالة
مهر الإيرانية.
وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد"، معربا عن "تعازيها لعائلة الشهيد وللقادة وأركان الحرس الثوري وجميع محاربي جبهة المقاومة الإسلامية".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعربت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرت أنها تمثل "انتهاكا" للقوانين الدولية.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، إن "سبب تمادي إسرائيل في الاعتداء على سوريا هو صمت المجتمع الدولي واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقوانين الدولية، وندينها بشدة، ويجب الرد عليها بشكل حازم وعلى الجميع تحمل المسؤولية تجاه هذا العدوان".
وقتل أربعة جنود
في الجيش العربي السوري، في ساعة مبكرة يوم السبت الماضي، بغارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية. ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري قوله، إن العدوان الإسرائيلي نفذته طائرات إسرائيلية من فوق البحر الأبيض المتوسط المقابل لمدينة بانياس الساحلية.