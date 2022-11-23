https://sputnikarabic.ae/20221123/إيران-تعلن-تعهد-العراق-بإبعاد-الجماعات-الإرهابية-عن-حدودها-الغربية-1070470176.html
إيران تعلن تعهد العراق بإبعاد "الجماعات الإرهابية" عن حدودها الغربية
إيران تعلن تعهد العراق بإبعاد "الجماعات الإرهابية" عن حدودها الغربية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "حكومة العراق المركزية أكدت التزامها بإبعاد الجماعات الإرهابية عن الحدود الغربية". 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T12:25+0000
2022-11-23T12:25+0000
2022-11-23T12:25+0000
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2d9700d9877670bf5b74aab7c4837a.jpg
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة العراق المركزية اتفقت معنا بشأن ضرورة إبعاد الجماعات الإرهابية عن حدودنا ونزع سلاحها، وأعلنت التزامها بذلك".وأضاف أن "الاتفاقيات مع العراق مستمرة لضمان أمن حدود إيران لكي لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1068802792_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_467e2aace2a8e254f91a2f7178bb81a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
إيران تعلن تعهد العراق بإبعاد "الجماعات الإرهابية" عن حدودها الغربية
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "حكومة العراق المركزية أكدت التزامها بإبعاد الجماعات الإرهابية عن الحدود الغربية".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة العراق المركزية اتفقت معنا بشأن ضرورة إبعاد الجماعات الإرهابية عن حدودنا ونزع سلاحها، وأعلنت التزامها بذلك".
وأضاف أن "الاتفاقيات مع العراق مستمرة لضمان أمن حدود إيران لكي لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة
ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك
".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".