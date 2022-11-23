عربي
https://sputnikarabic.ae/20221123/ابن-شقيق-أمير-قطر-يثير-تفاعلا-واسعا-بلقطة-عفوية-في-المدرجات-1070486557.html
ابن شقيق أمير قطر يثير تفاعلا واسعا بلقطة عفوية في المدرجات
ابن شقيق أمير قطر يثير تفاعلا واسعا بلقطة عفوية في المدرجات
أثار ابن شقيق أمير دولة قطر، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في لقطة عفوية خلال مباراة إنجلترا وإيران ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T20:18+0000
2022-11-23T20:18+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070415914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cf4316731ec04e9e2292a6ca444eedc.jpg
وظهر حمد بن جوعان بن حمد آل ثاني في المدرجات أمس الأول (الإثنين) وهو يقوم بشكل عفوي بتعديل غترة مشجع إنجليزي.وتوجه حمد إلى المشجع الذي كان يرفع العلم الإنجليزي فيما يرتدي زيا خليجيا تقليديا، وبعد حديث قصير معه قام بتعديل غترته لتبدو بالشكل الصحيح، ما أثار استحسان رواد مواقع التواصل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070415914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c335a9606396368db051de9688f8a0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

ابن شقيق أمير قطر يثير تفاعلا واسعا بلقطة عفوية في المدرجات

20:18 GMT 23.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzaliيحتفل مشجعو كرة القدم في إنجلترا وهم يشاهدون فريقهم على شاشة كبيرة خلال مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وإيران في منطقة المشجعين في لندن ، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.
يحتفل مشجعو كرة القدم في إنجلترا وهم يشاهدون فريقهم على شاشة كبيرة خلال مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وإيران في منطقة المشجعين في لندن ، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
تابعنا عبرTelegram
أثار ابن شقيق أمير دولة قطر، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في لقطة عفوية خلال مباراة إنجلترا وإيران ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده.
وظهر حمد بن جوعان بن حمد آل ثاني في المدرجات أمس الأول (الإثنين) وهو يقوم بشكل عفوي بتعديل غترة مشجع إنجليزي.
وتوجه حمد إلى المشجع الذي كان يرفع العلم الإنجليزي فيما يرتدي زيا خليجيا تقليديا، وبعد حديث قصير معه قام بتعديل غترته لتبدو بالشكل الصحيح، ما أثار استحسان رواد مواقع التواصل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала