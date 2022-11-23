ابن شقيق أمير قطر يثير تفاعلا واسعا بلقطة عفوية في المدرجات
© AP Photo / Alberto Pezzaliيحتفل مشجعو كرة القدم في إنجلترا وهم يشاهدون فريقهم على شاشة كبيرة خلال مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم بين إنجلترا وإيران في منطقة المشجعين في لندن ، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Alberto Pezzali
أثار ابن شقيق أمير دولة قطر، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في لقطة عفوية خلال مباراة إنجلترا وإيران ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده.
وظهر حمد بن جوعان بن حمد آل ثاني في المدرجات أمس الأول (الإثنين) وهو يقوم بشكل عفوي بتعديل غترة مشجع إنجليزي.
🤍🎥| الشيخ حمد بن جوعان بن حمد آل ثاني— مرسال قطر (@Marsalqatar) November 21, 2022
يعدل “غترة” مشجعين إنجليز في لقطة عفوية
خلال مباراة #إنجلترا 🏴 و #إيران 🇮🇷
في استاد خليفة الدولي 🏟️#مرسال_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/i9onWPxz4L
وتوجه حمد إلى المشجع الذي كان يرفع العلم الإنجليزي فيما يرتدي زيا خليجيا تقليديا، وبعد حديث قصير معه قام بتعديل غترته لتبدو بالشكل الصحيح، ما أثار استحسان رواد مواقع التواصل.