https://sputnikarabic.ae/20221123/احتجاجات-واسعة-للعمال-داخل-أكبر-مصنع-لـآيفون-في-الصين-فيديو-1070454293.html

احتجاجات واسعة للعمال داخل أكبر مصنع لـ"آيفون" في الصين... فيديو

احتجاجات واسعة للعمال داخل أكبر مصنع لـ"آيفون" في الصين... فيديو

شهد مصنع "فوكسكون" في مدينة تشنجتشو وسط الصين، وهو أكبر مصنع لهواتف "آيفون" في البلاد، احتجاجات واسعة النطاق من العمال نتيجة احتجازهم بداخله لأسابيع على خلفية... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T07:38+0000

2022-11-23T07:38+0000

2022-11-23T07:38+0000

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وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل، فقد ظهرت حشود من العمال وهم يسيرون على طريق وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون ملابس عازلة بيضاء.ويظهر في مقاطع فيديو عشرات العمال يتظاهرون ويشتبكون مع قوات الشرطة.يشار إلى أن مجموعة "فوكسكون" تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.وواجهت الشركة في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.وقررت الشركة فرض حجر على الموقع والعمال في داخله، غير أن بعض الصور انتشرت على الإنترنت لمئات منهم وهم يفرون من الموقع سيرا على الأقدام.

https://sputnikarabic.ae/20221122/عمليات-إغلاق-غير-مسبوقة-في-الصين-مع-تسارع-انتشار-فيروس-كورونا-1070440329.html

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شركة آبل, الصين, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن