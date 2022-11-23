احتجاجات واسعة للعمال داخل أكبر مصنع لـ"آيفون" في الصين... فيديو
© AP Photo / Andy Wongمتجر آبل في الصين
© AP Photo / Andy Wong
شهد مصنع "فوكسكون" في مدينة تشنجتشو وسط الصين، وهو أكبر مصنع لهواتف "آيفون" في البلاد، احتجاجات واسعة النطاق من العمال نتيجة احتجازهم بداخله لأسابيع على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وبحسب مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل، فقد ظهرت حشود من العمال وهم يسيرون على طريق وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون ملابس عازلة بيضاء.
WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.— Tuấn St. Patrick (@tuanstpatricktv) November 23, 2022
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ويظهر في مقاطع فيديو عشرات العمال يتظاهرون ويشتبكون مع قوات الشرطة.
يشار إلى أن مجموعة "فوكسكون" تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.
WATCH: #BNNChina Reports.— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 23, 2022
Hundreds of workers at Apple Inc.'s main iPhone-making plant in China clashed with security personnel, as tensions flared following nearly a month of stringent restrictions imposed to combat a Covid epidemic. #China #Protest pic.twitter.com/b7VYR7iLcv
وواجهت الشركة في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظف أكثر من 200 ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.
وقررت الشركة فرض حجر على الموقع والعمال في داخله، غير أن بعض الصور انتشرت على الإنترنت لمئات منهم وهم يفرون من الموقع سيرا على الأقدام.