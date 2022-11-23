https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمم-المتحدة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-غير-مقبول-ويجب-وقف-العمليات-العسكرية-حول-المحطة-1070488171.html
الأمم المتحدة: قصف محطة زابوروجيه النووية غير مقبول ويجب وقف العمليات العسكرية حول المحطة
الأمم المتحدة: قصف محطة زابوروجيه النووية غير مقبول ويجب وقف العمليات العسكرية حول المحطة
أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن قصف محطة زابوروجيه النووية أمر غير مقبول، ويجب وقف جميع العمليات العسكرية حول... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T22:23+0000
2022-11-23T22:23+0000
2022-11-23T22:23+0000
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقالت ديكارلو: "كما أننا قلقون بشدة بالوضع حول محطة زابوروجيه النووية، الأكبر في أوروبا. قصف المحطة في العطلة السابقة الذي أعلن عنه، كان طائشاً ومؤسفاً".وأضافت: "مشدداً على خطر هذه الهجومات، أعلنت وكالة الطاقة النووية منذ ساعتين أن المحطة فقدت الوصول إلى الكهرباء الخارجية وتستخدم مولدات الديزل لتوفير وظائف التبريد والسلامة النووية الأساسية".وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تضرر البنية التحتية.ووفقًا للإعلام المحلي، في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.وبدأت القوات المسلحة الروسية بالهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 شرين الأول/ أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.وفقًا للسلطات الروسية، يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إعلام-كييف-وخاركوف-وخميلنيتسك-ونيكولاييف-ولفوف-وزابوروجيه-جزئيا-من-دون-كهرباء-1070474852.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: قصف محطة زابوروجيه النووية غير مقبول ويجب وقف العمليات العسكرية حول المحطة
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أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن قصف محطة زابوروجيه النووية أمر غير مقبول، ويجب وقف جميع العمليات العسكرية حول المحطة على الفور.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقالت ديكارلو: "كما أننا قلقون بشدة بالوضع حول محطة زابوروجيه النووية، الأكبر في أوروبا. قصف المحطة في العطلة السابقة الذي أعلن عنه، كان طائشاً ومؤسفاً".
وأضافت: "مشدداً على خطر هذه الهجومات، أعلنت وكالة الطاقة النووية منذ ساعتين أن المحطة فقدت الوصول إلى الكهرباء الخارجية وتستخدم مولدات الديزل لتوفير وظائف التبريد والسلامة النووية الأساسية".
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجارات في كييف، وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو تضرر البنية التحتية.
ووفقًا للإعلام المحلي، في الأحياء الواقعة على الضفة اليسرى من المدينة، كان هناك انقطاع في إمدادات المياه والكهرباء.
وبدأت القوات المسلحة الروسية بالهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 شرين الأول/ أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، والذي تقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.
وفقًا للسلطات الروسية، يتم تنفيذ الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.