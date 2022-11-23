https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمم-المتحدة-لا-يمكن-التهاون-مع-الهجمات-الإيرانية-على-العراق-1070454729.html
الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق
الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق
أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن "الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، لا يمكن... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T07:50+0000
2022-11-23T07:50+0000
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وقالت بلاسخارت، عبر حسابها على "تويتر"، إن "على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".وأعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق
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أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن "الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، لا يمكن التهاون إزاءها".
وقالت بلاسخارت، عبر حسابها على "تويتر"، إن "على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".
وأعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة
ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك
".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".