عربي
https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمم-المتحدة-لا-يمكن-التهاون-مع-الهجمات-الإيرانية-على-العراق-1070454729.html
الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق
الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق
أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن "الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، لا يمكن... 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T07:50+0000
2022-11-23T07:50+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068641846_0:0:3373:1898_1920x0_80_0_0_fe2c6d46719fd5a3a3d67a53771d93af.jpg
وقالت بلاسخارت، عبر حسابها على "تويتر"، إن "على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".وأعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068641846_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9741b48603afb605bbccad76172b50e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق

07:50 GMT 23.11.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZAD
تابعنا عبرTelegram
أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن "الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، لا يمكن التهاون إزاءها".
وقالت بلاسخارت، عبر حسابها على "تويتر"، إن "على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".
وأعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أية جماعات تهدد دول الجوار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:43 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала