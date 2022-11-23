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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-تخريب-في-فورونيج-1070478047.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية والطاقة من قبل قوميين أوكرانيين متطرفين في منطقة فورونيج. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T15:13+0000
2022-11-23T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كشف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، في بيان صادر عنه، "أن جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية، نتيجة لمجموعة معقدة من إجراءات البحث العملياتي التي نفذت على أراضي منطقة فورونيج، منع محاولة ارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة في المنطقة من قبل أعضاء خلية سرية من أنصار الأيديولوجية القومية الأوكرانية".ونوه البيان إلى أن زعيم المخربين واثنين من شركائه قد قتلوا في فورونيج خلال محاولة عناصر الجهاز إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بين قوات الأمن والمدنيين.وتابع البيان: "ونتيجة لعمليات البحث في عناوين الإرهابيين وتفتيش المكان، تم العثور على ما يلي وضبطه: عبوتان من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال ومكونات لصنعها، باردة ونارية، وذخائر من مختلف العيارات، فضلا عن وسائل الاتصالات السرية".
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج

15:13 GMT 23.11.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
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أوقف جهاز الأمن الفيدرالي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية والطاقة من قبل قوميين أوكرانيين متطرفين في منطقة فورونيج.
كشف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، في بيان صادر عنه، "أن جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية، نتيجة لمجموعة معقدة من إجراءات البحث العملياتي التي نفذت على أراضي منطقة فورونيج، منع محاولة ارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة في المنطقة من قبل أعضاء خلية سرية من أنصار الأيديولوجية القومية الأوكرانية".
ونوه البيان إلى أن زعيم المخربين واثنين من شركائه قد قتلوا في فورونيج خلال محاولة عناصر الجهاز إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بين قوات الأمن والمدنيين.

وأضاف البيان، إنه، عند محاولة اعتقال زعيم العصابة وشركائه، وفي الوقت الذي أخرجوا فيه أدوات الإرهاب من مخبأ مجهز مسبقا في ضواحي فورونيج، حاول الإرهابيون المقاومة بالسلاح ضد عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتم تحييدهم خلال عملية الرد على النيران.

وتابع البيان: "ونتيجة لعمليات البحث في عناوين الإرهابيين وتفتيش المكان، تم العثور على ما يلي وضبطه: عبوتان من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال ومكونات لصنعها، باردة ونارية، وذخائر من مختلف العيارات، فضلا عن وسائل الاتصالات السرية".
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