https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-تخريب-في-فورونيج-1070478047.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية والطاقة من قبل قوميين أوكرانيين متطرفين في منطقة فورونيج. 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T15:13+0000
2022-11-23T15:13+0000
2022-11-23T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كشف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، في بيان صادر عنه، "أن جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية، نتيجة لمجموعة معقدة من إجراءات البحث العملياتي التي نفذت على أراضي منطقة فورونيج، منع محاولة ارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة في المنطقة من قبل أعضاء خلية سرية من أنصار الأيديولوجية القومية الأوكرانية".ونوه البيان إلى أن زعيم المخربين واثنين من شركائه قد قتلوا في فورونيج خلال محاولة عناصر الجهاز إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بين قوات الأمن والمدنيين.وتابع البيان: "ونتيجة لعمليات البحث في عناوين الإرهابيين وتفتيش المكان، تم العثور على ما يلي وضبطه: عبوتان من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال ومكونات لصنعها، باردة ونارية، وذخائر من مختلف العيارات، فضلا عن وسائل الاتصالات السرية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية تخريب في فورونيج
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أوقف جهاز الأمن الفيدرالي محاولة لارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية والطاقة من قبل قوميين أوكرانيين متطرفين في منطقة فورونيج.
كشف جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية، في بيان صادر عنه، "أن جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية، نتيجة لمجموعة معقدة من إجراءات البحث العملياتي التي نفذت على أراضي منطقة فورونيج، منع محاولة ارتكاب أعمال تخريبية في المنشآت العسكرية ومنشآت الطاقة في المنطقة من قبل أعضاء خلية سرية من أنصار الأيديولوجية القومية الأوكرانية".
ونوه البيان إلى أن زعيم المخربين واثنين من شركائه قد قتلوا في فورونيج خلال محاولة عناصر الجهاز إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بين قوات الأمن والمدنيين.
وأضاف البيان، إنه، عند محاولة اعتقال زعيم العصابة وشركائه، وفي الوقت الذي أخرجوا فيه أدوات الإرهاب من مخبأ مجهز مسبقا في ضواحي فورونيج، حاول الإرهابيون المقاومة بالسلاح ضد عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتم تحييدهم خلال عملية الرد على النيران.
وتابع البيان: "ونتيجة لعمليات البحث في عناوين الإرهابيين وتفتيش المكان، تم العثور على ما يلي وضبطه: عبوتان من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال ومكونات لصنعها، باردة ونارية، وذخائر من مختلف العيارات، فضلا عن وسائل الاتصالات السرية".